Etiketlerde ‘Made In Türkiye’ dönemi başlıyor Erdoğan'ın uyarısı sonrası düğmeye basıldı: Artık 'Made in Türkiye' yazılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerli otomobil tanıtımında ‘Made in Turkey’ yerine ‘Made in Türkiye’ yazılması gerektiğini belirtmesinin ardından beklenen adım iş dünyasından geldi. Türkiye İhracatçılar Meclisi bünyesinde yıl sonuna kadar tamamlanacak çalışma kapsamında Türkiye’nin tanıtım organizasyonlarında ‘Türkiye’ markası, ihraç edilen ürünlerde ise ‘Made in Turkey’ yerine ‘Made in Türkiye’ ifadeli etiketler yer alacak.

Haber Merkezi 23 Ocak 2020, 14:23 Son Güncelleme: 23 Ocak 2020, 14:42 İHA