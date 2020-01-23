Ekonomi Erdoğanın uyarısı sonrası düğmeye basıldı Artık Made in Türkiye yazılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Etiketlerde ‘Made In Türkiye’ dönemi başlıyor

Erdoğan'ın uyarısı sonrası düğmeye basıldı: Artık 'Made in Türkiye' yazılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerli otomobil tanıtımında ‘Made in Turkey’ yerine ‘Made in Türkiye’ yazılması gerektiğini belirtmesinin ardından beklenen adım iş dünyasından geldi. Türkiye İhracatçılar Meclisi bünyesinde yıl sonuna kadar tamamlanacak çalışma kapsamında Türkiye’nin tanıtım organizasyonlarında ‘Türkiye’ markası, ihraç edilen ürünlerde ise ‘Made in Turkey’ yerine ‘Made in Türkiye’ ifadeli etiketler yer alacak.

Haber Merkezi İHA
Yerli otomobilin tanıtımında sahnede &quot;Made in Turkey&quot; ifadesi yer alınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, duruma müdahale etti ve &quot;Made in Türkiye&quot; olarak değiştirdi.
Yerli otomobilin tanıtımında sahnede "Made in Turkey" ifadesi yer alınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, duruma müdahale etti ve "Made in Türkiye" olarak değiştirdi.

TİM Başkanı İsmail Gülle ihraç edilen ürünlerde ve Türkiye’nin tanıtımında kullanılan logo ve etiketlerde ‘Türkiye’ ibaresini yaygınlaştırma konusunda çalışmalara başladıklarını anlattı.

Gülle, “Bütün ihracatçılarımızın bundan sonraki süreçte ‘Made in Türkiye’ yazılı etiketleri ve ibaresini kullanmalarına davet ediyorum. Türkiye bugün artık bir markadır. Türkiye’yi marka haline getirmek ve ihracat, spor, kültür ve diğer tüm alanlardaki faaliyetlerini ‘Türkiye’ logosu altında yüceltmek hepimiz için milli bir görevdir. Türkiye’nin yurt dışındaki yüzü olan ihracatçılarımızın bundan sonraki süreçte etiketlerinde, logolarında, bütün tanıtım faaliyetlerinde ‘Türkiye’, etiket olarak da ihraç mallarında ‘Made in Türkiye’ ifadesini kullanmalarını tavsiye ediyorum” dedi.

TİM Başkanı İsmail Gülle

Yeni slogan; ‘Türkiye Gücünü ve Potansiyelini Keşfet’

Gülle, Türkiye’nin potansiyelini keşfetmekle ilgili kullanılan Turkey Discover the Potantial (Türkiye potansiyelini keşfet) yerine; ’Türkiye Gücünü ve Potansiyelini Keşfet’ sloganını kullanacaklarını duyurdu.

“Süreç yılsonuna kadar tamamlanacak”

Gülle, “Türkiye Tanıtım Grubu olarak ülkemizi ve ürünlerimizi tanıttığımız her platformda ‘Türkiye’ markasını kullanacağız ve ‘Türkiye’ logosu üzerinden yürüyeceğiz” dedi.

TİM Başkanı Gülle, çalışmaları Ticaret Bakanlığı ile birlikte yürüttüklerini belirterek bu yılın sonuna kadar sürecin tamamlanacağını belirtti.

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