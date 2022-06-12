Etiya’dan Ahbap’a gönüllü yazılım desteği

Yapay zekâ ile güçlendirdiği yazılım ürünlerini dünya geneline ihraç eden Etiya, sanatçı Haluk Levent’in kurucusu olduğu, ihtiyaç sahiplerine yardımı görev edinen Ahbap Derneği ile işbirliği anlaşması imzaladı.

Anlaşma kapsamında Ahbap Derneği’nin mevcut dijital platformlarında gerçekleşmesi planlanan tüm yazılım geliştirmeleri Etiya tarafından gönüllü olarak sağlanacak.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Etiya Kurucu Ortağı ve CEO'su Aslan Doğan, “İçinde bulunduğumuz sosyal bilinçlenme çağında, teknoloji ve dijital dönüşüm, iyiliği yaymak için elimizdeki en güçlü araçlardan biri. Bu yolda hepimize düşen çok önemli görev ve sorumluluklar var. Bu kapsamda, dünyanın dört bir yanına ihraç ettiğimiz teknoloji altyapımızı ve bu alandaki bilgi birikimimizi Ahbap Derneği için seferber ederek, onların yanında yer almak istedik.” Dedi.

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Ahbap Derneği Kurucusu ve Genel Başkanı sanatçı Haluk Levent ise, işbirliğine ilişkin şunları söyledi:

“Bugün Ahbap toplumsal dayanışma felsefesiyle milyonlara dokunuyor. Etiya’nın bize sağlamış olduğu destek derneğimizin dijital geleceği ve dolayısıyla ileriye dönük de sürdürülebilir olması için çok kıymetli olmakla birlikte ülkemizde kurumsal farkındalık yaratacak bir hareket. Çalışanlarıyla birlikte platformumuza iş güçleriyle dahil oldular. Bundan sonraki süreçte Ahbap’ın dijitalleşmesini hep birlikte hızlandıracağız, kendilerine teşekkür ediyorum.”