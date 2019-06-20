Faiz kararı sonrası dolar düşüşe geçti

Dolar/TL dün açıklanan Fed kararının ardından 5.80 seviyesinin altına çekildi.

Avrupa Merkez Bankası'nın gevşeme sinyali vermesi ve durdurduğu varlık alımlarına tekrar kapıyı aralamasının ardından ABD Merkez Bankası da bu toplantıda faizleri düşürmese de karar metninden "sabırlı" ifadesini çıkardı ve üyelerin yarısı 2019 için daha düşük faiz beklentisi açıkladı.

FAİZ BEKLENTİSİ

Fed, politika faizini 2.25 - 2.50 aralığında sabit bırakırken 17 üyeden 7 tanesi 2019 için nokta tahminlerinde 2 faiz indirimi, 1 tanesi tek faiz indirimi öngördü. Medyan faiz beklentisi ortalamaları bu sene için aynı kalsa da gelecek sene için düştü.

Fed kararının ardından ABD borsalarında ralli geldi. Dolar endeksi 97.5 puandan 96.9'a kadar indi. Tüm gelişen ülke paraları dolar karşısında değer kazanırken TL, en çok değer kazanan 5 paradan biri oldu.

5,78 SEVİYESİNDE

20 Haziran gününde dolar kuru 5.78 TL'lerde ve aşağısını zorluyor. Dolar karşısında değerlenen euro ise 6.53 seviyesinden el değiştiriyor. Kararın ardından en büyük sıçramayı ise 1.3 primlenen altın yaptı. Altının onsu 1379 dolara çıktı.

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