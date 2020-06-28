Faizli finansman müşteriyi rakip görüyor: Nimet külfet paylaşımı yok

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi ve İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Servet Bayındır, faizli finansmanda bütün riskin reel sektörün omuzlarına yüklendiğini belirterek, "Faizli sistemde, reel sektör ile finans sektörü adeta birbirinin rakibidir, nimet-külfet paylaşımı yoktur" diye konuştu.

Bayındır, İslam'ın risk ve menfaat paylaşımı temelli, karşılıklı rızaya dayalı ticari karakterli bir iktisadi sistemi esas aldığını belirtti. Bayındır, “İslam'a göre, faiz ve kumar başta olmak üzere risk transferi temelli, yapay karakterli, katma değer üretici nitelik taşımayan sıfır toplamlı işlemler haram kabul edilir” dedi.

RAKİP DEĞİL KADER ORTAĞI OLMALILAR

Bayındır, koronavirüsün bir pandemi olarak ortaya çıkmasına rağmen kısa sürede ekonomik krize dönüştüğünü söyledi. Krizin çözümünün ekonomi çarkının sağlıklı dönmesine bağlı olduğuna işaret eden Bayındır, şunları kaydetti: “Hakim finans sistemi bunu adeta imkansız kılmaktadır. Çünkü finansal sektör genelde elini taşın altına koymak istememektedir. Sermaye ya faizli yöntemle reel sektöre ya da spekülatif yolla türev piyasalarla plase edilir. Türev piyasaların insanlık yararına ekonomik çıktısı yoktur; sıfır toplamlıdır. Faizli finansmanda ise bütün risk reel sektörün omuzlarına yüklenmektedir. Bu sistemde reel sektör ile finans sektörü adeta birbirinin rakibidir, nimet külfet paylaşımı yoktur.”

Bayındır, İslami finansın ilkelerinin geçerli olduğu sistemde ise reel sektörle finansal sektör arasındaki bağ kopmayacağını belirterek, taraflar birbirlerinin rakibi değil kader ortağı olduğunu dile getirdi.

REKLAM

EN BÜYÜK RİSK FAİZ VE KUMAR

Servet Bayındır

Bayındır, “Seküler iktisadi ve finansal sistemler ilkeleri önemsemez. Bu sistemlerde varlıkların mutlak sahibi insandır.Faiz ve türev işlemlerden oluşan kumar günümüz hukuk sistemleri tarafından meşru görülür. Oysa iktisadi ve finansal krizlerin başlıca sebebinin faiz ve kumar içerikli işlemler olduğu iktisat tarihçilerinin ortak kabulüdür” dedi.