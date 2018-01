Fast food zinciri Bitcoin'le tavuk satacak

Dünyanın en büyük ikinci fast food zinciri Kentucky Fried Chicken'ın (KFC) Kanada şubesi, "Bitcoin Kovası" adlı ürününü tanıttı.

İnternet sitesinden yapılan açıklamada içinde 10 parça çıtır parmak tavuk, waffle fry, elma dilimli patates ve dip sosun olduğu kovanın 20 dolar değerindeki Bitcoinle satılacağı duyuruldu. Bloomberg'de yer alan haberde, "Bitcoin'deki yükselişler ve kayıplara rağmen KFC'nin kurucusu Albay Harland Sanders'ın tarifi her zamanki gibi çok iyi. Bitcoin'lerinizi kovayla değiştirip parmaklarınızı yiyeceğiniz bir şeye yatırım yapın" denilen açıklamada Bitcoin Kovası'nın sınırlı sayıda olduğu ve siparişlerin yalnızca Kanada ile sınırlı olduğu belirtildi.

Kampanyasını Twittter hesabından da paylaşan şirket "Bitcoin nedir ve nasıl çalışır tam olarak bilmiyoruz ama bu, sizin ve parmak yedirten tavuklar arasında bir engel olmamalı" ifadesini kullandı.

REKLAM