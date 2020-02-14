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Finans Dünyasının Yeni Oyuncusu: Çözüm Tasarruf

Finans dünyasının yeni oyuncusu: Çözüm Tasarruf

Çözüm Tasarruf, 50 milyon TL’lik güçlü sermayesi ve 29 şubesi ile tasarruf finans sektörüne hızlı bir giriş yaptı. Tüketicilerin her türlü finansal ihtiyaçlarına çözümler sunan, alışılagelmiş ev ve araba finans modellerini yepyeni ürün ve hizmetlerle geliştiren Çözüm Tasarruf, teknolojik altyapısı ve kişiye özel paketleriyle yeni nesil finansman çözümleri sunuyor.

Haber Merkezi Diğer
Foto/arşiv
Foto/arşiv

50 milyon TL sermaye ile kurulan ve 7 bölgeye yayılan yaygın şube ağı ile hizmetlerine başlayan Çözüm Tasarruf, bilim ve teknolojinin desteği ile köklü bir geleneği yeni nesil finans çözümleriyle harmanlayarak KOBİ’den çiftçiye, üniversiteliden sanayiciye, beyaz yakalıdan yeni evlenecek çiftlere kadar birçok farklı kişiye özel finansal paketler sunuyor.

Türkiye’de ilk uygulaması 1867 yılına dayanan Memleket Sandıkları’ndan ilham alarak yeni nesil finansman çözümleri geliştirdiklerini ve sektöre farklı bir bakış açısı kazandıracaklarını belirten Genel Müdür Veysel Mert “Çözüm Tasarruf olarak, alışıla gelmiş tasarruf finans kavramını değiştirmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda kişiye özel planlar oluşturarak sadece konut ve taşıt modelleri değil; birçok farklı ihtiyaca yönelik finans modelini oluşturuyor, gerçek tasarruf kavramını anlatmayı amaçlıyoruz” diyor.

400 kişiye varan kapsamlı tasarruf programları

İhtiyaç sahiplerine hiçbir ek maliyet getirmeyen ve sosyal yaşamın vazgeçilmez bir parçası olan dayanışma kültüründen güç alan Çözüm Tasarruf’ta 400 kişiye varan kapsamlı tasarruf programları bulunuyor.

Taksitler kişinin tasarruf tutarına, teslim tarihine, peşinat ya da ara ödemelerine göre belirleniyor. Tüketicileri peşinat, ön ödeme gibi zorunluklara maruz bırakmıyor. Herkese kendi tasarruf planlamalarını rahatlıkla yapabilecekleri programlar sunuyor.

Serbest Tasarruf Planları ile kişiye özel finansman modeli

“Sıra Tespitli Tasarruf Planı” ile tasarruf hedeflerine ve aylık tasarruf tutarına göre belirlenen tasarruf programındaki herkes sıra tespitinden yararlanıyor ve bu sayede evden arabaya tüm hedeflere çok daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşılabiliyor. Bir diğer çözüm “Serbest Tasarruf Planı” ile de tasarruf hedefleri ve aylık tasarruf tutarı kişilerin kendi ödeme planlarına göre oluşturularak teslim tarihi sürecin en başından belirleniyor.

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