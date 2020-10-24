Fırtına vurdu, hamsinin kilosu 50 liraya çıktı: Umutlar önümüzdeki aylara kaldı

Av yasağının kalkmasının ardından yaklaşık 50 gün geçti, balıkçı tezgahları palamut bolluğu ile canlandı. Ancak son 1 haftada hava muhalefetine bağlı olarak palamut avı azalırken, düşük balık fiyatları geride kaldı. Palamut fiyatları yeniden 25 liralara kadar çıkarken sezonda yüksek fiyatı ile göze çarpan hamsi ise 50 lirayı gördü.



Balıkçılık hava şartlarına göre değişiyor

Hava şartlarına bağlı olarak balıkçıların denize açılamaması nedeniyle balık fiyatlarında artış yaşandığını dile getiren Balıkçı Onur Hazır, “2 Güne kadar fiyatlar çok iyi gidiyordu. Özellikle palamutta boldu. Yalnız hava şartlarından dolayı 2 gündür fiyatlar biraz yüksek. Bizde bundan şikayetçiyiz ama yapacak bir şey yok. Allah’tan gelenden kul sakınmaz. Palamut şu anda 12,5 liradan 25’e liraya kadar var. Büyüklüğüne göre değişiyor. Hamsi balığı fiyatları 30 ile 40 lira arasında değişiyor. İstavrit yine 30 lira 40 lira arasında satıyoruz. Sardalya 10 ile 15 lira arasında değişiyor. Levrekler 25-30 lira arasında değişiyor. Şu anda bu şartlara göre yine de fiyatlar iyi. 2-3 gün önce çok çok daha düşüktü. Ama bu önümüzdeki 3-4 gün daha fırtına gözüküyor. Bu fırtınadan sonra fiyatlar yine eskiye dönecektir” şeklinde konuştu.

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En çok palamut talep ediliyor

Sezonda yüksek fiyatıyla göze çarpan hamsinin 50 lirayı gördüğünü söyleyen Hazır, havaların soğumasıyla beraber hamsi fiyatlarının düşüşe geçeceğini ifade etti. Hazır son olarak şunları söyledi; “2 seneden beri vatandaşlar palamut yiyemediği için en çok talep edilen balık şu anda palamut. Palamuda çok çok özlem var. Palamut hamsiyi baya bir geri plana attı. Hamsi bugün 40 lirayı gördü. Geçen sene biz böyle bir fiyat görmedik. Geçen sene en yüksek fiyatlarımız 25-30 lira arasındaydı. Ama bu sene hamsiyi 50 liraya kadar gördük. Balık var ancak deniz fırtınalarından dolayı fiyatlar yüksek ama 2-3 gün sonra hamsiyi yine 15-20 liradan satarız.”

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Yaklaşık 1 ay önce av sezonunun açılmasıyla birlikte tezgahlar çeşit çeşit balıklarla doldu. Balığın her çeşidi tezgahlarda yerini alırken, hamside ise bolluğun yaşanmaması nedeniyle tezgahtaki fiyatı gören vatandaşları şaşırtıyor. Karadeniz hamsisi çıkmaması ve Marmara hamsisinin de az olması nedeniyle balık pazarlarında hamsinin kilosu 40 TL’nin altına inmiyor. Özellikle hamsi almak için pazara gelen vatandaşlar, fiyatları görünce şaşkınlığını gizleyemiyor. Etiketlerde 40 TL’yi görenler, hamsi almaktan vazgeçiyor. Balıkçılar ise 15 gün sonra hamsinin bollaşmasını ve genel olarak tezgahtaki fiyatların düşmesini bekliyor. 30 yıldır balıkçılık yapan Mehmet Balcı, şu anda pazarlardaki favori balığın palamut olduğunu söyleyerek, “Hamsi şu anda Marmara’dan geliyor, Karadeniz hamsisi daha çıkmadı. Karadeniz hamsi, onuncu ayın 15’iyle 20’si arası herhalde gelir diye bekliyoruz. Karadeniz hamsi çıktığı zaman balıkların fiyatı daha da düşecek. Öyle umut ediyoruz. Çünkü şu anda talep palamutta. Çeşit olarak her balık var. Şimdi balıklar biraz daha çoğaldığı zaman fiyatlar daha da düşecek. Havaların sıcak olması da etkiliyor bunu biraz. Şu anda 40 lira, 35 lira Marmara hamsi. Az oluyor, fazla olmuyor. Karadeniz çıktığı zaman daha da bollaşıyor. O zaman 20 liraya kadar düşer. Hamsi düştüğü zaman bütün fiyatlarımızı düşürüyor zaten. Ana madde hamsi. Şu anda zaten kayıklar palamut tutuyor. Talep hangi balığa oluyorsa onun peşinden gidiyorlar. Hamsinin fiyatına 15 gün daha var. Ama Marmara hamsisi de kötü bir hamsi değil. Marmara hamsisi Karadeniz hamsisinden sonra gelen en iyi hamsidir” dedi. Şu anda en çok satılan balığın palamut olduğunu dile getiren Balcı, bolluk yaşanmasına rağmen onun da fiyatının yükseldiğini aktararak, “Bugün 15 liradan satıyoruz. Bugün 15 ama dün 12 buçuktu. Geçen hafta 10 liraya kadar sattık. Bugün biraz yükseldi. Bu balık işi, belli olmuyor. Çok tuttukları zaman düşük fiyata satıyoruz, az tuttukları zaman yüksek fiyata satıyoruz. Hamsiyi şu anda 35-40 lira aralığında satıyoruz. İstavrit 35 lira, mezgit 35 lira, çinekop 50 lira, çinekopu mesela geçen hafta 70-80’e sattık. Biraz bollaştı, 50’ye sattık. Biraz daha bollaşsa 35’e satacağız. Bizim fiyatlar bollukla ilgili. Her sabah fiyat yenilenir” diye konuştu. Balıkların çok pahalı olduğunu ve alamadan geri döndüklerini kaydeden 75 yaşındaki Saydam Başol, “Gelip, bakıp geri dönüyoruz. Şimdi nasıl alayım ben 40 liraya hamsi. Nasıl alalım? Gelip, bakıp geri gidiyoruz. 40 liraya hamsi mi olur? Palamut ucuzladı diyorlar, hiç alakası yok. Fiyatların biraz düşmesini istiyoruz. Bunu bizim söylememize gerek var mı? O kadar da olmaz. Her tarafta balık bolluğu dediler, ne biçim bolluk böyle? Şimdi geri dönüp gideceğiz, alamadık” şeklinde konuştu. Fiyatlardan dolayı hamsiyi azar azar aldıklarını vurgulayan Yasin Aydın ise, “Şu an Karadeniz hamsisi gelmediği için mevsimine göre biraz pahalı ama bundan ucuzu da olmaz şu an. Havalar daha da soğuyunca, Karadeniz hamsisi gelince daha da düşecektir. Az da olsa yiyerek nefsimizi öldürüyoruz azar azar. Daha çok yanına levrek falan ekliyoruz birer tane. Öyle öyle geçiştiriyoruz” ifadelerini kullandı. Hamsi cep yakıyor, vatandaşlar bakmakla yetiniyor Karadeniz'de hamsi bolluğu yaşanmaması fiyatları da etkiliyor. Hamsi almak için pazara gelen vatandaşlar, cep yakan fiyatları görünce alamadan geri dönüyor. Balıkçılar, kilosu 40 liradan aşağı inmeyen hamsinin 15 gün sonra bollaşmasını ve tezgahtaki fiyatların düşmesini bekliyor. BiP'te paylaş

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