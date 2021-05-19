Fitch'ten otomobil piyasasını korkutan uyarı: Küresel çip sıkıntısı üretimin yüzde 5'ine mal olacak

Dünya

Fransa Başbakanı Castex: Gazze'deki sivil nüfusun akıbeti konusunda endişeliyiz

Fransa Başbakanı Castex, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına ilişkin Gazze'deki siviller için endişeli olduklarını bildirdi. Castex ayrıca, Fransa'nın özellikle Doğu Kudüs'teki tahliyelerle kendi gösteren sömürgeleştirme politikalarının devamı konusunda İsrail'i uyardığını, Mescidi Aksa ve çevresinde tarihi statükonun korunması çağrısında bulunduğunu dile getirdi.