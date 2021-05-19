Ekonomi Fitchten otomobil piyasasını korkutan uyarı Küresel çip sıkıntısı üretimin yüzde 5ine mal olacak
OTOMOTİV

Fitch'ten otomobil piyasasını korkutan uyarı: Küresel çip sıkıntısı üretimin yüzde 5'ine mal olacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel çapta yaşanan çip sıkıntısının otomobil üreticilerinin tahmini yıllık satışlarının yüzde 5'ine mal olacağını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Fitchten otomobil piyasasını korkutan uyarı: Küresel çip sıkıntısı üretimin yüzde 5ine mal olacak
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Fitch'ten yapılan açıklamada, otomotiv talebinin güçlü olduğu belirtilerek, üreticilerin en karlı modellere öncelik vererek üretim kaybının nakit akışı üzerindeki etkisini dengelemeye yardımcı olduğu aktarıldı.

  • Çip sıkıntısının muhtemelen daha uzun süreceğine işaret edilen açıklamada, bunun etkilerinin piyasaların tahmin ettiğinden daha büyük olacağı kaydedildi.

Açıklamada, çip sıkıntısının otomobil üreticilerinin tahmini yıllık satışlarının yüzde 5'ine mal olmasının beklendiği belirtildi.

Birçok otomobil üreticisinin 2021'in 2'nci çeyreğinde en ağır baskılarla karşılaşmayı beklediğine değinilen açıklamada, sıkıntının 2022'de giderek azalacağı aktarıldı.

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