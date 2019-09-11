Ekonomi Fosil yakıt yatırımından 7 yılda 11 trilyon dolar çekildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fosil yakıt yatırımından 7 yılda 11 trilyon dolar çekildi

Temiz enerjiye ağırlık veren binden fazla kuruluş fosil yakıt yatırımını azalttı. Küresel hareket kapsamında 2012’den bu yana fosil yakıtlardan çekilen yatırım miktarı 11 trilyon doları aştı. Türkiye'de de 70 bin megavat kömür projesi rafa kalktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dünya üzerinde enerji sektöründe 2012'den bu yana fosil yakıtlardan geri çekilen yatırım miktarı 11 trilyon dolar eşiğini geçti. Küresel hareket "Divest Invest" tarafından hazırlanan rapora göre, halihazırda 1110 kuruluş fosil yakıt yatırımlarından vazgeçti. Bu yatırımları kara listeye alanlar arasında hükümet fonlarından özel sektöre ve sigorta şirketlerine birçok farklı sektörden kurum yer alıyor. Yatırımların fosil yakıtlardan temiz enerji kaynaklarına aktarılmasını teşvik eden küresel hareket, 2020'de bu miktarın 15 trilyon dolara, kurum sayısının da 2 bin 20'ye yükselmesini hedefliyor. Hareket, yatırımcıların portföylerinin en az yüzde 5'ini iklim dostu çözümlere yönlendirmesi gerektiğini savunurken yatırımların fosil yakıtlardan bir an önce çekilmemesi durumunda, dünyadaki alarm durumunun giderek artacağı tahmin ediliyor.

TÜRKİYE’DE DÜŞÜRDÜ

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü Analisti Simon Nicholas, 2018'de neredeyse iki haftada bir, kurumların fosil yakıt yatırımlarından çekilme kararı aldığını bildirdi. Nicholas, “İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya, Portekiz ve İtalya'da kömürden elektrik üretimi bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 düştü. 2009'dan beri, Türkiye'de de 70 bin megavatlık kömür santrali planı rafa kaldırıldı. Neredeyse her ülkede bu yönde bir eğilim söz konusu” dedi. Divest - Invest Küresel Hareketi'nin Direktörü Clara Vondrich ise hareket güç kazandıkça her sektörde fosil yakıt yatırımlarından net bir uzaklaşma görüldüğünü ifade etti.

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