Gıda ihracatına erken uyarı neşteri

Çiftçiler için eğitim programları düzenlenecek. Rutin olarak her sezon başında düzenlenecek eğitimlerin sonuçları sahada takip edilecek.

İhracatçıların korkulu rüyası haline gelen ürün iadeleri artık son bulacak. Rusya'ya ihraç edilen ürünlerin geri dönmesi üzerine düğmeye basan Tarım ve Orman Bakanlığı, eylem planını devreye sokacak. 1 Temmuz'dan itibaren devreye girecek olan eylem planında ihraç edilecek ürünler A’dan Z’ye kadar kontrol edilecek. İl ve ilçe teşkilatlarında sadece bitki sağlığı uygulamaları ile iç dış karantina çalışmalarının yürütüleceği özel idari birim oluşturulacak. Bu birim, sezon boyunca çiftçilerle iletişim kuracak ve üretim alanlarını tüm yönüyle takip edecek.

MOR IŞIKLI KARANLIK ODA

Ürünlerin geri dönmesinde önemli rol oynayan Akdeniz meyve sineğinin oluşturduğu izlerin tespiti de yapılacak. İzin kolay tespit edilebilmesi için narenciye paketleme tesislerinde mor ışıklı karanlık oda düzeneği kurulacak ve yaygın hale gelecek. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hazırladığı eylem planında sahada takibe de önem verilecek. Üreticiler zararlı organizmalarla doğru ve etkin mücadele yöntemleri konusunda bilinçlendirilecek.

SAHADA EĞİTİM

Çiftçiler için eğitim programları düzenlenecek. Rutin olarak her sezon başında düzenlenecek eğitimlerin sonuçları sahada takip edilecek. Gerektiğinde belirli aralıklarla eğitimler tekrar edilerek sorunlar giderilecek.

Üreticilerin erken uyarı sisteminden sıcaklık, nem ve yağış gibi bilgileri alabilmesi için erken uyarı istasyonları yaygınlaştırılacak. Sistemin etkin kullanımı konusunda çiftçilere eğitim verilecek. Köylerdeki toplu alanlarda üretici birliklerine bağlı çiftçileri bilgilendirmeye yönelik de güncel bilgiler içeren afiş ve broşürler dağıtılacak.

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ZARARLI ATIKLAR İMHA EDİLECEK

Üretim alanlarında yaşanan sorunların giderilmesi konusunda da devreye girilecek. Üretim alanları, sebze halleri yakınında bulunan sebze atıkları ve evsel atıklar gibi zararlı organizmalar için yaşam alanı olabilecek ortamlarda ilaçlama ve imha çalışmaları yapılacak. Bu kapsamda üretim alanlarında bitki sağlığını daha etkin kontrol edilebilmesi için küçük üretici birlikleri bir araya getirilecek ve üretici birliklerinin oluşturulması sağlanacak.

GÜVENLİ ÜRETİM ALANLARI

İhraç edilecek ürünlerin kaliteli olması ve sürekliliğini sağlamak açısından ihracatçı firmalara kolaylıklar da sağlanacak. Kendisine ait üretim alanı olmayanlara, bitki sağlığı ve karantina açısından güvenli üretim alanlarında sözleşmeli olarak üretilen ürünlerin ihraç edilmesi teşvik edilecek.

FİRMALAR RUTİN OLARAK DENETLENECEK

Bölgedeki ürün deseni, hasat dönemi ve işletmelerdeki faaliyet durumuna bağlı olarak, her yıl Mart veya Eylül ayında, ihracat başvurusu yapan firmaların paketleme tesisleri altyapı gereklilik açısından rutin olarak denetlenecek.