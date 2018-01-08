Global risk haritası

Türkiye’nin ilk ekonomi politik dergisi, Derin Ekonomi 2018’in risk haritasını Ocak sayısında masaya yatırdı. Yakup Kocaman imzalı analizde küresel siyasetin yönü kapsamlı olarak ele alınıyor. Farklı kıtalarda yaşanan stratejik gelişmelere yer verilirken, yeni yılın en önemli gündem maddesi ise, çok kutuplu bir dünyanın nasıl şekilleneceği olacak. Kuzey Kore’nin kendi toprakları dışında nükleer bir füze testi gerçekleştirmesi halinde neler olacağı, 2018’in en tehlikeli sorusu.

ÇİN’İN YENİ ROLÜ NE OLACAK?

Ekonomik yayılmacılığını tamamlayan Çin’in, yeni kült lideri Şi Cingping’in emri altında dünyaya siyasi ve ideolojik yayılmacılığı hamlesi başlatmasına ilk tepkiler Avustralya, İngiltere ve Kanada gibi Anglo-Sakson ülkelerinden geldi. Tüm politik ve ekonomik çalkantılara rağmen yeraltı, yerüstü ve insan kaynaklarıyla çok zengin imkanlar sunan Afrika, Batılı ve Asyalı oyuncular arasında şiddetlenen paylaşım savaşlarının merkezi haline gelmiş durumda. ABD’nin askeri drone üsleri kurduğu kıtada Çin yanlısı gruplar askeri darbe gerçekleştiriyor. Afrika’dan Çin’e giden öğrenci sayısının Avrupa’ya ve ABD’ye gidenlerden daha fazla olduğu bir yıl olacak 2018. Kutsal şehir Kudüs’e el koymaya kalkan İsrail ve ABD ikilisinin, farklı dinlere mensup 128 ülkeden beklenmedik biçimde sert bir tepki görmesi, ABD’nin ve Yahudi lobilerinin hegemonik gücünün dünya tarafından kabul edilmeyeceğini, Birleşmiş Milletler nezdinde teyit etti.

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PAKİSTAN’IN STRATEJİK TERCİHİ

Dergide yapılan analize göre, Amerikan politikalarına alternatif olarak son dönemde Çin ile stratejik yakınlaşma sergileyen Pakistan’da hükümet, Nawaz Şerif’in Başbakanlıktan istifa etmesini fırsat bilen aşırı grupların haftalarca süren protesto eylemleriyle mücadele etmekte zorlanıyor. Demokratik yollarla iktidara gelmiş hükümeti zayıf düşürmeyi amaçlayan eylemlerin dış destekli vesayet odakları tarafından körüklendiği iddia ediliyor. Pakistan hükümetinin George Soros’un Açık Toplum Vakfı ile birlikte 10 tane Batı’lı politik sivil toplum kuruluşunun faaliyetlerine son vermesi Pakistan-Batı gerginliğini bir adım yukarı taşıyacak. Bu arada, Hint Okyanusu'ndaki ticaret yollarını güvenli hale getirmek için Pakistan’dan sonra ikinci askeri limanını Sri Lanka’da kurmaya hazırlanan Çin, Güney Asya’daki Amerikan-İngiliz hakimiyetinin sorgulanmasına neden oluyor. Çin ile şiddetli sınır sorunları yaşayan Hindistan’ın, ABD ve İsrail hattıyla başlattığı sıkı yakınlaşma yakın vadede bazı sonuçlar doğurabilir.

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Petrol artık hazineyi doldurmuyor

Derin Ekonomi Dergisi aynı zamanda Suudi Arabistan petrol gelirlerini de mercek altına aldı. Suudi Arabistan’da uzun yıllardır giderek genişlemiş hanedan üyeleri arasında pay edilmiş halde bulunan siyasi ve ekonomik güç artık tek merkeze toplanmak isteniyor. Petrolde sona yaklaşılırken Suudi Arabistan ve bölge ülkeleri ekonomik olarak çeşitlenmek zorunda olduklarının bilincinde ancak izledikleri siyasi strateji, onları en yakınlarındaki ekonomilerle bile ticaretten alıkoyabilecek kadar talihsiz. Kuzey Afrika’da taşlar hala yerine oturmuş değil. Mısır’da darbe rejimi devam ediyor.

Derin Ekonomi, 2018'in ABD ekonomisi için zorlu geçeceği tartışmalarını da ele alıyor. İlgili değerlendirmeye göre, Trump, ABD’nin ağırlıklı olarak Çin, Almanya ve Meksika gibi ülkelere karşı verdiği 400 milyar doları aşan dış ticaret açığını kapatmak istiyor. Bunun için NAFTA ve TPP gibi uluslararası ticaret anlaşmalarını iptal edeceğini ilan etti. Geçen bir yılda bu konuda hiçbir ilerleme kaydedemedi. Aksine ABD’nin dış ticaret açığı 2017’nin ilk 9 ayında önceki yıla göre yüzde 12 artışla 463 milyar dolara yükseldi