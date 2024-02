Gökyüzünün #AKINCI’larına Yeni Güç!



Bayraktar #AKINCI C, yeni motoru ile ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi.(2x850=1700HP)



Hayırlı uğurlu olsun… ✈️🐳🚀



New Power for the #AKINCIs!



Bayraktar #AKINCI C successfully performed its first flight test with its new engine.… pic.twitter.com/MX6m43vtyr