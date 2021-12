Gözler otomobil fiyatlarında: Stokçular 2021 modelleri satacak

Otomotiv piyasasındaki fiyatlar dalgalanmaya devam ediyor. İstanbul Erbaş Rami Açık Oto Pazarı'nda esnaf fiyat güncellemesi yapmaya başladı. Belirlenen yeni fiyatlarla sıfır otomobil ve ikinci el otomobil arasında fiyat farkı açıldı. İkinci el otomobil fiyatlarının düştüğünü belirten esnaf, sıfır otomobil ile fiyat farkının yüzde 100 arttığını söyledi. Diğer yandan stokçuların zarar etmemek için yılbaşı itibariyle ellerindeki 2021 model otomobilleri piyasaya sürecekleri de iddia edildi.



"SIFIR İLE İKİNCİ EL ARASINDA 100 BİN LİRALIK FARK AÇILIYOR"



İkinci el otomobil satışı yapan galerici Murat Çağan sıfır ile ikinci el arasında fiyat farkının arttığını belirterek, "Şu an ikinci el bir araba 100 bin TL ise sıfır arabanın fiyatı 200 bin TL. Sıfır ile ikinci el arasında 100 ile 150 bin TL fark oluşuyor. Bunun nedeni dolardan kaynaklı dedik ama o da değil. Şu an dolar düşüşünden kaynaklı olarak düşmüyor. Piyasadan para çekildi, çekildiği için insanların alım gücü azaldı. 1 ay önce 30-40 bin TL arası fiyat farkı vardı. İnsanlar dolarda, altında ve dövizde olan parayı arabaya yatırıyordu. Tam bu yükselişte dolar yükseliyor diye insanlar dolar alıyordu bu sefer arabalar ikinci planda kaldı. Bundan dolayı araba alış satışı yavaşladı. Fark açıldı. Farkın açılma sebebi dolar ama biz dolarla almadık arabayı şimdi dolarla almış olsak ona göre fiyatları düşürürdük" dedi.

"STOKÇULARIN 2021 MODELLERİ BİR AN ÖNCE SATMALARI GEREKİYOR"

İkinci el ve sıfır otomobil satışı yapan galerici Zeynel Coşkun stokçuların ellerindeki otomobilleri piyasaya sürmek zorunda kalacaklarını belirterek, "10 gün öncesine göre fiyatlar yüzde 15 yüzde 20 civarında düştü. Bayide satılan arabanın 150 bin üzerinde araba satıyorlardı. Şu an bayideki rakamın altına düştü ama yine de satılmıyor, çünkü binici küstü. Ben arabanın çoğalacağına inanıyorum. Çünkü 2021 modeller bayilerin önünde duruyor. Bunları mecburen tüketmek zorundalar. Çünkü 2022 yılında yeni modeller gelecek. Yine aynı şekilde alım satım yapacak başka çaresi yok. Stokçular elindeki 2021 modelleri bir an önce satmaları gerekiyor" diye konuştu.

"STOKÇULAR DAHA FAZLA KAR ETMEK İÇİN ZARAR ETMİŞ GİBİ GÖSTERİYORLAR"

Galerici Alparslan Çavdarlı ise "Ben stokçuların zarar ettiğine inanmıyorum. Stokçular zaten bu arabaları 2 ay öncesinden piyasa değeri ile alıyor, elinde beklettiği zaman fiyatı düşürmüyor. Daha fazla kazanç elde etmek istedikleri için zarar etmiş gibi gösteriyorlar. Bu kardan zarar oluyor" diye konuştu.



FOTOĞRAF 35 Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, planlar dahilinde hedeflere adım adım yaklaştıklarını belirterek, \"Tesisimizde toplamda 250 robot olacak. Temmuz 2022 sonunda deneme üretimlerine başlayacağız. 2022 sonunda da ilk seri üretim aracımızı banttan indireceğiz. Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından da 2023 yılının ilk çeyreğinde C segmentindeki ilk aracımız SUV pazara çıkacak.\" dedi.<br> Togg, 27 Aralık 2019'da gerçekleştirdiği \"Yeniliğe Yolculuk\" buluşmasından bu yana aldığı mesafeyi ve 2022 yılı hedeflerini Bursa'nın Gemlik ilçesindeki tesisinde düzenlenen toplantıda paylaştı. Toplantı, Gemlik tesislerinde üretim hattı kurulumu çalışmaları başlamış olan gövde binasında gerçekleşti.<br> Togg CEO'su Karakaş, toplantıda yaptığı konuşmada, Gemlik tesisini lansmandan bu yana geçen süre içerisinde sıfırdan yavaş yavaş oluşturmaya başladıklarını ve kaba inşaatların bittiğini bildirdi.<br> Tesisteki ekipmanların da yerleşmeye başladığını aktaran Karakaş, \"Boyahanesinden ve bazı robot hatlarına kadar yerleşmeye başladı. Bu senenin sonunda istediğimiz yerde miyiz? Evet. Önümüzdeki sene ortasında tesisin ekipmanlarının kurulumu tamamlanacak. Ağustosta deneme üretimleri başlayacak. Deneme üretimlerinden sonra kasım başında bizim süreçlerin verifikasyonu diye tabir ettiğimiz, sağlanması ve dondurulması süreci yaşanacak. Onlar da sertifikasyonumuz tamamlandıktan sonra 2023'ün ilk çeyreğini bekliyoruz. Ondan sonra da satışa başlayacağız.\" ifadelerini kullandı.<br> Mühendislik tarafından bakıldığında da artık sadece bir otomobilden bahsedilmediğini belirten Karakaş, \"Otomobilin akıllı cihaz kısmını geliştirmeye başladık. Tedarikçilerimizi seçtik. Tedarikçilerimizin yüzde 75'i ülkemizden. Yüzde 51'lik gerçek anlamda yerlilik sağlayabilecek bir şekilde yolun başından itibaren çalıştık ve bunu hayata geçiriyoruz. Şu an çarpışma testlerini, dayanıklılık testleri, performans testlerini yapıyoruz. Mühendislik geliştirme süreçleri içerisindeki süreçleri adım adım profesyonel bir şekilde uyguluyoruz.\" diye konuştu.<br> Gemlik'te Avrupa'nın en temiz tesislerini kurduklarını ifade eden Karakaş, tesislere başlama tarihinde şaşma olmadığını, planlar çerçevesinde ilerlediklerini ve yeni yılın ilk haftalarında sayıları 240'a ulaşacak teknisyen ve operatör ihtiyacını bölgeden sağladıklarını aktardı.<br> \"Akıllı cihazlarla hizmet ve değer yaratacağımızı göstermek istiyoruz\"<br><br>Gürcan Karakaş, otomobilin satışa çıkmasından önce çalıştıkları start-up'larla birlikte farklı bir ürünü tüketicilerle buluşturabileceklerini belirterek, şunları kaydetti:<br> \"226 start-up ile görüştük. Bunların içerisinde 25 tanesiyle detay boyutta çalışıyoruz. 10 tanesiyle el sıkıştık ve onlarla beraber otomobilin lansmanından önce bir sürpriz yapabiliriz. Çünkü amacımız, yine teknoloji şirketi olduğumuzun altını çizerken, öbür taraftan size otomobilden fazlasıyla akıllı cihazlarla hizmet ve değer yaratacağımızı göstermek olacak.\" \"Hızlı ve yaygın altyapı oluşumuna destek için hazırlıklara başladık\"<br><br>Togg CEO'su Karakaş, batarya konusundaki gelişmelere ilişkin, \"'2022 sonunda bataryamız yerli olacak' dedik. Farasis ortaklığında Siro'yu kurduk. Geçtiğimiz yıl tam bu zamanda, 'Ekim 2021'de ekipman kurulumuna başlayacağız' dedik, başladık. Hızlı ve yaygın altyapı oluşumuna destek için Togg Akıllı ve Hızlı Şarj Çözümleri AŞ ile hazırlıklara başladık\" ifadelerini kullandı. Togg ve Farasis Energy ortaklığında enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro'nun yerli batarya hücresi, modülü ve paketi üretilmesinde öncü olacağını ifade eden Karakaş, Siro'nun Türkiye'yle birlikte çevre ülkelerde de otomotiv ve otomotiv dışı sektörlerde iş ortağı olacağını söyledi.<br> \"Blok zinciri ve yapay zeka ekosistemlerin merkezinde yer alacak\"<br><br>Mobilite çözümleri, büyük veri, siber güvenlik, fintek, blok zinciri, oyunlaştırma, akıllı şebekeler ve mobilite servisleri gibi stratejik alanlar üzerine yoğunlaştıklarını anlatan Karakaş, şöyle devam etti: \"Blok zinciri teknolojisi zamanla araçların üzerinde birer dijital cüzdan olmasını da sağlayacak. Büyük veri dünyasının gelişen ve değişmeyecek teknolojisi blok zinciri olacak. Dijitalize edilmiş veri ve diğer varlıklar blok zinciri aracılığıyla güvenli biçimde saklanıp transfer edilebilecek. Bu nedenle blok zinciri ve yapay zeka ekosistemlerin merkezinde yer alacak.\"<br> Gemlik tesisinde robotlar görev başında<br><br>\"Yeniliğe Yolculuk\" hedefinin çekirdeği olan Togg Gemlik tesislerinde inşaatın başladığı 18 Temmuz 2020'den itibaren öncelikle zemin güçlendirme çalışmaları yapıldığını aktaran Karakaş, toplam 1 milyon 200 bin metrekare açık alan üzerine inşa edilen tesislerin toplam 44 bin adet zemin güçlendirme kolonu üzerine inşa edildiğini bildirdi. Yaklaşık 2 bin kişinin görev yaptığı şantiyedeki üretim birimlerine ilişkin çalışmaların Mayıs 2022'de tamamlanmasının planlandığını, şu an itibarıyla 62 robotun kurulumuna başlandığını belirten Karakaş, şunları kaydetti: \"Tesisimizde toplamda 250 robot olacak. Temmuz 2022 sonunda deneme üretimlerine başlayacağız. 2022 sonunda da ilk seri üretim aracımızı banttan indireceğiz. Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından da 2023 yılının ilk çeyreğinde C segmentindeki ilk aracımız SUV pazara çıkacak. Akıllı cihazımız piyasaya çıktığında, Avrupa kıtasında klasik olmayan bir marka tarafından üretilmiş ilk doğuştan elektrikli SUV olacak. Ardından da yine C segmentindeki sedan ve hatchback modelleri üretim sırasına girecek.\"<br> Markamızın DNA'sında yer alan dualite ve teknoloji yeni logomuzda buluşuyor<br><br>Gürcan Karakaş, 19 Aralık'ta duyurusunu yaptıkları yeni Togg logosunu da değerlendirdi. Kullanıcı markası oluşturma sürecini tamamlamaktan mutluluk duyduklarını ve yeni logonun doğu ile batının iki yönünün de temsil ettiğini ifade eden Karakaş, \"Logomuz, Togg'un yaşamı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı, bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu vurguluyor. Logomuzdaki dualite teması ise doğu ve batı kültürlerinin rasyonel ve duygusal dünyalarını harmanlayarak farklılaşmamızın temelini oluşturuyor.\" dedi.<br> \"Fiyatlar içten yanmalı C segment SUV ile rekabetçi olacak\"<br><br>Karakaş, Togg'un fiyatına ilişkin bir soru üzerine şunları kaydetti: \"Rekabetçi olabileceğimizi düşünüyoruz. Biz yola çıktığımız andan itibaren 2023'te pazara girdiğimizde ülkemizde en fazla satılan C segment SUV'ların elektrikli araç olmayacağını düşündüğümüzden dolayı içten yanmalı araçlardan pazar payı almamız gerektiğini bilerek her şeyi planladık. Dolayısıyla 'günümüzde eğer C segmentinde bir SUV'un rekabetçiliğiyle rekabet edebilir misiniz' diye sorarsanız 'evet, rekabet edebiliriz.'\"<br> Bir teknoloji şirketi olarak otomotiv fuarlarına katılmadıklarını belirten Karakaş, 5-8 Ocak'ta, dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de (Consumer Electronics Show) yer alacaklarını da bildirdi.<br> Gazeteciler tesisi gezdi<br><br>Öte yandan, Togg'un \"Yeniliğe Yolculuk\" hedefinin çekirdeği olan Gemlik tesisinin inşaatında hızla sona yaklaşılırken, boyahane ve gövde bölümlerinin hat kurulumu ile robotik üretim entegrasyon çalışmalarına da başlandığı bildirildi. Toplantı kapsamında, gazetecilere tesis turu yaptırılarak, çalışmalar hakkında bilgi verildi.<br> Yerli otomobilden yeni kareler geldi: TOGG için tarih verildi ve fiyat açıklaması yapıldı Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Gemlik'te inşası devam eden tesiste basın toplantısı düzenledi. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobilin satışı için de tarih verdi. Karakaş, yerli otomobilin fiyatına ilişkin de açıklamada bulundu.

