Güvenlik sistemleri sözleşmelerine döviz yasağı

Güvenlik sistemleri hizmetlerinin sunumu için akdedilen sözleşme bedelleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olamayacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, "güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri" konusunda iştigal eden şirket veya ticari işletmelerin hizmetlerinin sunumu için abonelik sistemi esas alınarak taahhütlü ya da taahhütsüz olarak akdedilen sözleşme bedelleri ve diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden ya da dövize endeksli belirlenemeyecek. Yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bedeller ve diğer ödeme yükümlülükleri, 30 gün içinde işlemin yapıldığı günkü gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif satış kuru esas alınarak Türk lirasına çevrilecek.
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Koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelindeki çok sayıda alışveriş merkezi kapılarını geçici bir süreliğine kapattı.
AVM'lerin kapanması ile işletme kiraları da gündeme gelmeye başladı.
Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu'nun bünyesindeki alışveriş merkezlerinin kapalı kaldığı dönem boyunca kapanan işletmelere kira faturası düzenlenmemesi ve kira alınmaması yoluyla destek olacaklarını belirttiklerini açıklamasının ardından kimi AVM'ler kiracılarından kira almayacağını açıkladı.
TAMPF'den yapılan açıklama sonrası kimi AVM yönetimleri kiracılarından kira alınmayacağını açıkladı. İşte kira almayacağını açıklayan AVM'ler...
Eczacıbaşı İlaç ve İş GYO %50'şer hissedar oldukları Kanyon AVM'nin korona virüs nedeniyle hizmete kapatıldığı 20 Mart-30 Nisan arasındaki süre için mağazalardan kira almayacaklarını duyurdu.
İş GYO ayrıca, portföyünde yer alan Ege Perla AVM'deki 30 Nisan'a kadar kapalı olan mağaza kiracılarından da kira bedeli almayacağını açıkladı.
Mallmarine'de 20 Mart-30 Nisan arasında kira bedeli alınmayacak.
Tuzla Meydan Çarşı'da 20 Mart-30 Nisan arasında kira bedeli alınmayacak.
Kule Çarşı'da 20 Mart-30 Nisan arasında kira bedeli alınmayacak.
Armada Alışveriş ve İş Merkezi'nin açıklamasında ise, “Hükümetin açıkladığı ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketinin bu dönemin atlatılmasında önemli bir işlevi olacağını düşünüyoruz. Bu kapsamda Armada Alışveriş Merkezi olarak koronavirüs salgınıyla mücadelede bugünleri birlikte güç birliği ile aşacağımıza inandığımızdan Mart ayının yarısı ve Nisan aylarında tüm kiracılarımızdan kira almayacağımızı kamuoyuna duyururuz” ifadelerine yer verildi.
Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi olarak Koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğimiz bugünleri güç birliği ile aşacağımıza olan inancımızla dayanışmamızı güçlendirmek ve markalarımıza katkı sağlamak amacıyla 15 Mart -30 Nisan 2020 tarihleri arasında, kapalı olan mağazalarımızdan kira ve ortak alan bedeli almamayı kararlaştırdık.
Akbatı AVM 2020 yılı Nisan ayı için alışveriş merkezlerinin kapalı olduğu süre boyunca, kapalı olunan günler için kiracılardan kira almayacak.
Akasya AVM 2020 yılı Nisan ayı için alışveriş merkezlerinin kapalı olduğu süre boyunca, kapalı olunan günler için kiracılarından kira almayacak.
Küçükyalı Optimum AVM 20 Mart-30 Nisan dönemi için kira bedeli almayacak.
Kozzy AVM 20 Mart-30 Nisan dönemi için kira bedeli almayacak.
Piazza AVM 20 Mart-30 Nisan dönemi için kira bedeli almayacak.
Hilltown AVM 20 Mart-30 Nisan dönemi için kira bedeli almayacak.
Maltepe Park AVM 20 Mart-30 Nisan dönemi için kira bedeli almayacak.
Adana Optimum AVM 20 Mart-30 Nisan dönemi için kira bedeli almayacak.
İzmir Optimum AVM 20 Mart-30 Nisan dönemi için kira bedeli almayacak.
Kahramanmaraş Piazza AVM 20 Mart-30 Nisan dönemi için kira bedeli almayacak.
Hiltown Karşıyaka AVM 20 Mart-30 Nisan dönemi için kira bedeli almayacak.
Samsun Piazza AVM 20 Mart-30 Nisan dönemi için kira bedeli almayacak.
AVM'lerden peş peş açıklama geliyor: Kira almayacaklar
Dünyayı kısa sürede etkisi altına alan Kovid-19 salgınına ilişkin tedbirler kapsamında kapılarını kapatan kimi AVM'ler bünyesindeki mağazalardan belirli bir süre kira almayacaklarını açıkladı.