Ekonomi Güvenlik sistemleri sözleşmelerine döviz yasağı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Güvenlik sistemleri sözleşmelerine döviz yasağı

Güvenlik sistemleri hizmetlerinin sunumu için akdedilen sözleşme bedelleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olamayacak.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Güvenlik sistemleri hizmetlerinin sunumu için akdedilen sözleşme bedelleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olamayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, "güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri" konusunda iştigal eden şirket veya ticari işletmelerin hizmetlerinin sunumu için abonelik sistemi esas alınarak taahhütlü ya da taahhütsüz olarak akdedilen sözleşme bedelleri ve diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden ya da dövize endeksli belirlenemeyecek.

Yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bedeller ve diğer ödeme yükümlülükleri, 30 gün içinde işlemin yapıldığı günkü gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif satış kuru esas alınarak Türk lirasına çevrilecek.

AVM'lerden peş peş açıklama geliyor: Kira almayacaklar
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Akasya AVM 2020 yılı Nisan ayı için alışveriş merkezlerinin kapalı olduğu süre boyunca, kapalı olunan günler için kiracılarından kira almayacak.
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Kozzy AVM 20 Mart-30 Nisan dönemi için kira bedeli almayacak.
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Piazza​​​ AVM 20 Mart-30 Nisan dönemi için kira bedeli almayacak.
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Hilltown​​​​ AVM 20 Mart-30 Nisan dönemi için kira bedeli almayacak.
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Maltepe Park​ AVM 20 Mart-30 Nisan dönemi için kira bedeli almayacak.
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Adana Optimum AVM 20 Mart-30 Nisan dönemi için kira bedeli almayacak.
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İzmir Optimum AVM 20 Mart-30 Nisan dönemi için kira bedeli almayacak.
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Kahramanmaraş Piazza AVM 20 Mart-30 Nisan dönemi için kira bedeli almayacak.
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Hiltown Karşıyaka AVM 20 Mart-30 Nisan dönemi için kira bedeli almayacak.
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Samsun Piazza AVM 20 Mart-30 Nisan dönemi için kira bedeli almayacak.
AVM'lerden peş peş açıklama geliyor: Kira almayacaklar
Dünyayı kısa sürede etkisi altına alan Kovid-19 salgınına ilişkin tedbirler kapsamında kapılarını kapatan kimi AVM'ler bünyesindeki mağazalardan belirli bir süre kira almayacaklarını açıkladı.
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