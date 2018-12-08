Hal Yasası taslağında son viraj

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yaş meyve ile sebze ticaretinin düzenlenmesinde köklü değişiklikler öngören Hal Yasası taslağı Cumhurbaşkanlığına sunuldu. Taslağa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılacak son çalışmalar sonrasında nihai şekli verilecek.

21 maddeden oluşuyor

21 maddeden oluşan kanun teklifiyle sebze ve meyveler ile yeterli arz ve talep derinliği bulunan malların ticareti düzenlenecek. Sunulan taslakla birlikte, sebze ve meyve ticaretinin standardı değişiyor ve komisyon esaslı alım-satım kaldırılıyor. Ayrıca hallerde üretici örgütlere rayiç kira bedelinden yüzde 75 indirim uygulanması ve stopaj muafiyet sağlanmasını da içeren düzenlemede hallerin anonim şirketlerce kurulması da yer alıyor.

GIDA MALİYETLERİ DÜŞECEK

Öngörülen yeni sistem çiftçilerin faydasına olacak. Yasa taslağı kanunlaşması durumunda toptan hallerinde komisyon esaslı alım satım faaliyetleri kaldırılacak, bu sayede gıda maliyetleri düşecek. Üretici örgütlere hallerde yer tahsisi yapılacak. Üretici örgütlere rayiç kira bedelinden yüzde 75 indirim uygulanacak ve stopaj muafiyeti sağlanacak. Standartları artırılmış toplama merkezleri kurulacak. Haller, anonim şirketlerce kurulacak ve işletilecek. Söz konusu çalışmada düzenlemeler için geçiş süreci 2019 yılının ikinci dönemi olarak öngörülüyor. Teklif Cumhurbaşkanlığı’ndaki çalışmalar sonucu son şeklini aldıktan sonra TBMM’ye sunulacak.