Ekonomi Haluk Bayraktardan ABDye F-16 göndermesi Sonucu sizce ne olur?
SAVUNMA SANAYİ

Haluk Bayraktar'dan ABD'ye 'F-16' göndermesi: Sonucu sizce ne olur?

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ABD'ye göndermede bulundu. İnsansız savaş uçağı Kızılelma'nın fotoğrafını paylaşan Bayraktar, "ABD Predator SİHA’larını vermeyerek Milli SİHA’larımızın önünü açmıştı. Şimdi, bize F16 vermemelerinin sonucu sizce ne olur?" diye sordu. Paylaşım kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Haluk Bayraktardan ABDye F-16 göndermesi: Sonucu sizce ne olur?
Bayraktar'ın paylaşımı sosyal medyada kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Türkiye'nin terörle mücadelesinin yanında Suriye, Libya, Dağlık Karabağ ve son olarak da Ukrayna-Rusya savaşında başarılarıyla adından söz ettiren yerli ve milli silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) mucitlerinden Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından oldukça dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

BAYRAKTAR'DAN ABD BAŞTA OLMAK ÜZERE DÜNYAYA MESAJ

Baykar Genel Müdürü Bayraktar, başta Türkiye'ye F-16'ları vermekte direten ABD olmak üzere tüm dünyaya büyük bir mesajı verdi.

"BİZE F-16 VERMEMELERİNİN SONUCU SİZCE NE OLUR?"

  • Sosyal medya hesabından insansız savaşı uçağı Kızılelma'nın fotoğrafını paylaşan Bayraktar, ''ABD Predator SİHA'larını vermeyerek Milli SİHA'larımızın önünü açmıştı. Şimdi, bize F16 vermemelerinin sonucu sizce ne olur?'' ifadelerini kullandı.

Paylaşım kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar.
BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılelma ve Hürjet'i imzaladı
OYNAT 01:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılelma ve Hürjet'i imzaladı
Teknofest Karadeniz'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan savaş uçakları Kızılelma ve Hürjet'i imzaladı.Erdoğan, 'Kızılelma insansız savaş uçağımız dünya harp tarihinde oyun değiştirici bir hamledir' açıklamasında bulundu.

Baykar Türkiye'nin gururu iHA ve SİHA'ları paylaştı: Şampiyonlar Ligi'ne Hoş Geldiniz
OYNAT 00:23
Baykar Türkiye'nin gururu iHA ve SİHA'ları paylaştı: Şampiyonlar Ligi'ne Hoş Geldiniz
Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cezeri Uçan Araba, Bayraktar TB2, Akıncı ve Kızılelma'nın görüntüleri, 'Şampiyonlar Ligi'ne Hoş Geldiniz' notuyla paylaşıldı.

Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın logo ve isminin detaylarını paylaştı
OYNAT 01:21
Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın logo ve isminin detaylarını paylaştı
Teknofest Karadeniz'de Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Yeni Şafak Özel Haber Şefi Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı. Kızılelma'nın logo çalışmasına değinen Bayraktar, 'Burada bir soyutlama var. Kızılelma'nın ismi bizim için daha önemli. Kızılelma Türk İslam tarihinde ve mitolojinde çok önemli bir kavram. Bizler için, ülkemizin milli teknoloji hamlesindeki ulaştıkça uzaklaşan soyut ve somut hedefleri anlamına geliyor.' ifadelerini kullandı.

​Selçuk Bayraktar: KIZILELMA 2023'te göklerde
OYNAT 01:03
​Selçuk Bayraktar: KIZILELMA 2023'te göklerde
İnsansız Savaş Uçağı Bayraktar Kızılelma ilk kez TEKNOFEST Karadeniz'de görücüye çıktı. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, KIZILELMA için müjdeyi verdi. Selçuk Bayraktar, 'İnşallah 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizin ilk muharip insansız savaş uçağı olan KIZILELMA'yı uçurmayı planlıyoruz' dedi.


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