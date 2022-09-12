Haluk Bayraktar'dan ABD'ye 'F-16' göndermesi: Sonucu sizce ne olur?

Türkiye'nin terörle mücadelesinin yanında Suriye, Libya, Dağlık Karabağ ve son olarak da Ukrayna-Rusya savaşında başarılarıyla adından söz ettiren yerli ve milli silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) mucitlerinden Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından oldukça dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

BAYRAKTAR'DAN ABD BAŞTA OLMAK ÜZERE DÜNYAYA MESAJ

Baykar Genel Müdürü Bayraktar, başta Türkiye'ye F-16'ları vermekte direten ABD olmak üzere tüm dünyaya büyük bir mesajı verdi.

ABD Predator SİHA’larını vermeyerek Milli SİHA’larımızın önünü açmıştı.



Şimdi, bize F16 vermemelerinin sonucu sizce ne olur? pic.twitter.com/l5j1ffzq6v — Haluk Bayraktar (@haluk) September 12, 2022

"BİZE F-16 VERMEMELERİNİN SONUCU SİZCE NE OLUR?"

Sosyal medya hesabından insansız savaşı uçağı Kızılelma'nın fotoğrafını paylaşan Bayraktar, ''ABD Predator SİHA'larını vermeyerek Milli SİHA'larımızın önünü açmıştı. Şimdi, bize F16 vermemelerinin sonucu sizce ne olur?'' ifadelerini kullandı.

Paylaşım kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar.

OYNAT 01:21 Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın logo ve isminin detaylarını paylaştı Teknofest Karadeniz'de Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Yeni Şafak Özel Haber Şefi Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı. Kızılelma'nın logo çalışmasına değinen Bayraktar, 'Burada bir soyutlama var. Kızılelma'nın ismi bizim için daha önemli. Kızılelma Türk İslam tarihinde ve mitolojinde çok önemli bir kavram. Bizler için, ülkemizin milli teknoloji hamlesindeki ulaştıkça uzaklaşan soyut ve somut hedefleri anlamına geliyor.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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