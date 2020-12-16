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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hasarı yapay zekayla çözdü

Hasarı yapay zekayla çözdü

Girişimci Mustafa Çakır, oto kaza hasar süreçlerini yapay zeka ve görüntü işleme teknolojileriyle uçtan uca dijitalleştirdi. Archmir adında bir uygulama geliştiren Çakır, hasar tespit süresini kısaltıp; zaman ve masraftan kurtardığını belirtiyor. Çakır, bu şekilde şirketlere %65 tasarruf ettirdiğini savunuyor.

Arzu Kurum Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bir sigorta şirketinde hizmet veren Mustafa Çakır, oto kaza hasar süreçlerini yapay zeka ve görüntü işleme teknolojileriyle uçtan uca dijitalleştirdi. Archmir adını verdiği bir uygulama hayata geçiren Çakır, kazanın yapıldığı andan, hasarın çözümlendiği ana kadar olan süreçte; hasar tespitini kısaltarak, şirketleri zaman ve masraflardan kurtardığını belirtiyor. Kaza yapıldığı anda anlaşmalı olan şirketin arandığını anlatan Çakır, “Şirket sizi en yakın servise yönlendiriyor. Bu sadece sizin gördüğünüz süreç. Bir de bunun arka tarafı var. Bazen üç farlı eksper, farklı fiyatlar çıkartabiliyor. Kurgu tamamen sonlanana kadar hem kazazede hem de şirket, zaman ve maliyet açısından mağdur oluyor” ifadelerini kullandı.

Mustafa Çakır

TEK BİR RESİMLE ANINDA ÇÖZÜM

  • Girişimci Mustafa Çakır, platformlarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Kaza yaptığınız anda aracınızın tek bir video ya da resmini çekip bize ulaştırdığınızda, uçtan uca çözümlemeyi yapıyoruz. Hasar analiz raporundan, araç bilgilerini, hasarlı parçaları, hasar türünü ve onarılabilirlik derecesini de gerçeğe uygun bir şekilde ortaya çıkarıyoruz. Şu ana kadar yakaladığımız doğruluk oranı yüzde 90 seviyelerinde.” Standart bir sigorta şirketinin yılda ortalama 35 bin ila 100 bin adet arasında hasar sigortası açtığını aktaran Çakır, “Bizim sistemimiz bu dosyaları saniyeler içerisinde analiz edebiliyor” dedi. Hasar süreçlerinin özellikle ülkemizde çok kaotik ve uzun süreçler olduğunu dile getiren Çakır, “Maalesef birçok sebepten dolayı sigortalı ve sigortacı da bu durumdan nasibini alıyor” diye konuştu.

MASRAFTAN KURTARIYORUZ

Kendilerinin de bu uzun ve yorucu süreci olabildiğince optimize etmek amacıyla yola çıktıklarını ifade eden Mustafa Çakır, “Teknolojik anlamda güçlü bir altyapıyı gayet esnek ve çevik bir şekilde sigorta şirketlerinin hizmetine sunuyoruz. Bu sayede sigorta şirketleri için uzun olan süreçleri kısaltıyoruz. Sigorta şirketlerini bu uzun sürece bağlı yan masraflardan kurtarıyoruz. Aynı zamanda hasar sürecindeki üçüncü aktörlerin yarattığı kaçakların da önlenmesini sağlıyoruz. Böylece şirketlerin yüzde 65 tasarruf etmelerini sağlıyoruz” bilgisini paylaştı.

1,5 MİLYON TL’LİK YATIRIM YAPILDI

  • 2018 Mart ayından bu güne kadar toplamda 1 milyon 500 bin liralık bütçeyle Archmir’in bu aşamaya geldiğini aktaran Çakır, şunları kaydetti: “Bu sürece kadar dış destek olarak yalnızca Amazon ve Nvidia’dan aldığımız sunucu hibelerini sayabiliriz. Bu hibelerin dışındaki bütün bütçe ekip tarafından karşılandı.” Şu anda 3 sigorta şirketiyle PoC aşamasında olduklarını söyleyen Mustafa Çakır, “Çalıştığımız şirketlerden son derece olumlu dönüşler alıyoruz. Tahmini 1-2 ay içinde de artık satışların başlayacağını öngörüyoruz” dedi. Türkiye pazarında ellerinin değmediği tek bir sorgunun dahi kalmamasının en büyük dilekleri olduğunu belirten Mustafa Çakır, sonrasında da global pazara açılarak, değerlerine değer katmayı hedeflediklerini ifade etti. Öteki taraftan, Türkiye karayolu ağında her yıl 1 milyonu aşkın trafik kazası meydana geliyor. 2019 yılında yine bu oranlarda gerçeleşen kazaların 993 bin 248 adedi maddi hasarlı.
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