Hayal olarak görülen Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi kitap oldu

Benzersiz mimarisi, güçlü alt yapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyiminin yanı sıra inşaat aşamasından açılışına kadar olan süreçte Türkiye’ye önemli ilkler yaşatan İstanbul Havalimanı’nın 42 aylık yapılış hikâyesi kitap haline getirildi.

Tüm dünyanın alkışladığı İstanbul Havalimanı'nı anlatan “Hayaldi Gerçek Oldu” raflardaki yerini aldı.

İkinci yılına özel

Cumhuriyet’imizin 95. yıldönümü olan 29 Ekim 2018 tarihinde hizmete giren İstanbul Havalimanı’nın açılışından önceki tüm süreçlerin detaylı bir çalışma sonucu anlatıldığı

“Hayaldi Gerçek Oldu” kitabı, havalimanının ikinci yılına özel kitapçılarda.

EKONOMİ Hayaldi gerçek oldu

Havacılık sektörü için önemli bir kaynak

Dünyanın en büyük havalimanı ve bölgenin en önemli küresel aktarma merkezi olma özelliğinin yanı sıra, 42 ay gibi rekor sürede hizmete açılmasıyla dünya havacılık tarihine geçen İstanbul Havalimanı’nın hikâyesinin anlatıldığı kitap, havacılık sektörünün yanı sıra mühendislik ve mimarlık alanlarında da kaynak oluşturmasıyla da ön plana çıkıyor.

EKONOMİ 50 yıllık hayal yarın gerçek oluyor

Projeye yön vermiş ve tanıklık edenler anlatıyor

İGA tarafından titiz çalışmalar sonucu “Hayaldi Gerçek Oldu” ismi ile hazırlanan prestij kitabı, Türkiye’yi havacılıkta zirveye taşıyan İstanbul Havalimanı’nın gurur verici serüvenine, bu sürece yakından tanıklık etmiş ve yön vermiş kişilerin anlatımları ile ışık tutuyor.

İstanbul Havalimanı: Hayalden Zafer Anıtı’na…

En başta bir ‘hayal’ ile başlayan İstanbul Havalimanı’nın inşaat sürecindeki detayların tek tek kaleme alındığı kitapta, tüm engellere karşı koyan, bir havalimanından öte ‘Zafer Anıtı’ ortaya koymak için var gücüyle çalışan mimarlardan mühendislere, işçilerden emekçilere kadar birçok kişinin katkıları da sayfalardaki yerini alıyor.

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