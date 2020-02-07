Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayraktan işsizlik açıklaması Sert düşüş olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan işsizlik açıklaması: Sert düşüş olacak

Osmaniye'de iş dünyası ile yaptığı buluşmada önemli açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "ilk çeyrekte işsizlik verilerinde sert düşüş olacak" dedi.

Haber Merkezi AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Osmaniye'de iş dünyası ile yaptığı buluşmada önemli açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "ilk çeyrekte işsizlik verilerinde sert düşüş olacak" dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

2019 yılı gibi zor bir yılı geride bıraktıktan sonra büyümeye odaklandık. Ekonomimiz 2019 yılı ilk çeyreği itibarıyla büyüme eğilimine geri dönmüştür. Alınan tedbirler meyvelerini vermiş, hem ekonomiye duyulan güven iyileşmiş hem de ekonomide çarklar daha hızlı döner hale gelmiştir.

Tarımın desteklenmesi ve gıda enflasyonu ile mücadele kapsamında hem girdi finansmanı hem de üretilen ürünün pazarlanmasını planladığımız uçtan uca bir sistem tasarlıyoruz. Ziraat Bankamızın merkezinde yer alacağı bu sistemi çok yakında çiftçi ve üreticilerimizle paylaşacağız.

2020'de de enflasyonla mücadelede önemli adımları hayata geçireceğiz. Özellikle gıda fiyatlarındaki oynaklığın önüne geçmek için birçok politika başlattık.

Politika faizi uzun bir aranın ardından Türk ekonomisine yönelik kur saldırılarının başladığı Ağustos 2018 dönemi öncesi seviyelerin de altına geldi.

(İVME Paketi) Ocak sonu itibarıyla 64 bin 367 müşteriye 50,2 milyar TL kredi tahsis edilirken bunun 31 milyar TL'si yatırıma dönüştü.

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