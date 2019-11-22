Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 stajyer alacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 stajyer alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 15 stajyer hazine kontrolörü istihdam edilecek. Başvurular, 27 Kasım-12 Aralık tarihlerinde bakanlık internet sayfasında belirtilen link üzerinden gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı​
Hazine ve Maliye Bakanlığı​

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere stajyer hazine kontrolörü alımı için giriş sınavı yapılacak.

Başvurular, 27 Kasım-12 Aralık tarihlerinde "https://hkkbasvuru.hmb.gov.tr" adresi veya bakanlık internet sayfasında belirtilen link üzerinden gerçekleştirilecek. Elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak. Yazılı sınav, 28-29 Aralık'ta dört ayrı oturumda Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Evini kiraya verenler dikkat: Kişi başı bin TL cezası olacak
EKONOMİ
Evini kiraya verenler dikkat: Kişi başı bin TL cezası olacak
Siparişle otomobil çaldırıyorlarmış

Siparişle otomobil çaldırıyorlarmış

Bodyguard kardeşlerin liderliğindeki hırsızlık çetesi çökertildi.
1 hafta içinde anlaşma imzalanacak

1 hafta içinde anlaşma imzalanacak

Bakan'dan yurt dışında yaşayan vatandaşlara ehliyet müjdesi.
Rusya,PKK/YPG yanlısı derneği kapattı

Rusya,
PKK/YPG yanlısı derneği kapattı

​Sivil toplum kuruluş yasalarına aykırı olduğu saptandı.
Hayvanları değil hırsızları yakaladı

Hayvanları değil hırsızları yakaladı

​Elde edilen görüntüler sayesinde olay aydınlatıldı.
Kişi başı<br>bin TL cezası olacak

Kişi başı
bin TL cezası olacak

Evini kiraya verecekler için önemli düzenleme.
Büyükşehirler çalışıyor

Büyükşehirler çalışıyor

Eskişehir'den Aydın'a, Menderes'e benzemeyen heykel hediyesi.

Hırsızdan istedikleri<br> yürekleri dağladı

Hırsızdan istedikleri
yürekleri dağladı

'​Araç umurumuzda değil onun kokusunun olduğu eşyaları geri verin.'

Nano drone damgasını vurdu

Nano drone damgasını vurdu

Jandarma komandolardan nefes kesen tatbikat.
Şah'ın ölümsüz aşkı:<br>Tac Mahal

Şah'ın ölümsüz aşkı:
Tac Mahal

Yapımında Türk mimarlar da bulunuyor.
Vergi cezalarına<br>yüzde 50 indirim

Vergi cezalarına
yüzde 50 indirim

İlk kez işlenip işlenmediğine bakılmayacak.
Ankara'da<br>önemli operasyon

Ankara'da
önemli operasyon

92 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 53 şüpheli yakalandı.
20 yıllık rüyada<br>flaş gelişme

20 yıllık rüyada
flaş gelişme

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bütün şartları belirlendi.
Duruşma <br>salonu buz kesti

Duruşma
salonu buz kesti

​Özgecan Aslan'ın vahşice öldürülen kuzeninin katil eşi konuştu.
Yine kadro dışı

Yine kadro dışı

Club Brugge'de Mbaye Diagne krizi devam ediyor.
Casus avukat

Casus avukat

​Almanya'ya çalışıp, FETÖ'nün iltica trafiğini yönetiyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.