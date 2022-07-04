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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hepsiburada’nın an avantajlı hali: Hepsiburada Premium kullanıma açıldı

Türkiye’nin Hepsiburada‘sı, ‘Hepsiburada Premium‘ hizmetini müşterilerine sundu. Hepsiburada Premium üyeleri aylık 9.90₺ karşılığında, ücretsiz kargo ve hediye BluTV üyeliği ve alışverişte yüzde 3 Hepsipapel kazancı gibi birçok avantajdan yararlanacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hepsiburada’nın an avantajlı hali: Hepsiburada Premium kullanıma açıldı
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İstanbul, 4 Temmuz 2022 – Türkiye’nin ‘En Çok Tavsiye Edilen E-Ticaret Markası‘ Hepsiburada, müşterilerine birçok avantajdan yararlanma fırsatı sunduğu ‘Hepsiburada Premium‘ üyelik modelini hayata geçirdi. Yeni servis Türkiye’de e-ticaret alanında geliştirilen ve hayata geçirilen ilk üyelik bazlı sadakat uygulaması olma özelliği taşıyor.

TÜM AYRICALIKLAR BURADA

Hepsiburada Premium’a, aylık sadece 9.90₺‘a dileyen herkes üye olabiliyor. Hepsiburada Premium’un avantajlar ve fırsatlar dünyasına adım atanlar için geçerli öne çıkan hizmetlerden biri yüzde 3 Hepsipapel Kazancı‘. Bu ayrıcalık sayesinde belirli limitler dahilinde tüm Hepsiburada alışverişlerinin yanı sıra, Hepsiburada Market ve Hepsiburada Seyahat alışverişlerinde de harcanılan miktarın yüzde 3’ü HepsiPay Cüzdanım uygulaması üzerinden Hepsiburada Premium üyelerine iade edilecek.

ÜCRETSİZ KARGO, MOBİLYA VE LASTİK ALIŞVERİŞLERİNDE MONTAJ HİZMETİ

Hepsiburada Premium üyeleri, 25₺ üzeri siparişlerinde ‘Ücretsiz Kargo‘ imkanının yanı sıra, mobilya alışverişinde montaj ve araç lastiği alışverişinde montaj hizmetlerinden de ücretsiz yararlanacaklar. Böylece ortalama 500₺ olan mobilya montajı ve ortalama 275₺ olan lastik montajı hizmetlerinden ücretsiz yararlanacaklar. Hepsiburada müşterileri, Premium üyelikleri boyunca, mevcut paketi aylık 34.90₺ olan BluTV’ye hediye olarak abone olabilecek.

Çağrı merkezine de öncelikli ulaşılabilecek Hepsiburada Premium üyelerine ayrıca farklı sektörlerdeki birçok markadan avantajlı teklifler de sunulacak ve çok avantajlı koşullarla ürün ya da hizmetler alınabilen Hepsiburada Premium dünyasına birçok yeni ayrıcalık eklenecek. Detaylı bilgi için: https://premium.hepsiburada.com

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