Ekonomi Her bütçeye uygun tatil planı mümkün
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Her bütçeye uygun tatil planı mümkün

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte tatil yapmak isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Ancak son dönemde fiyatlarda yaşanan yükseliş tatil planı yapanı düşündürüyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yardımcısı Ali Bilir, artan maliyetlerin tatil planına engel oluşturmadığını söyledi

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Her bütçeye uygun tatil planı mümkün
Arşiv

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte tatil yapmak isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Ancak son dönemde fiyatlarda yaşanan yükseliş tatil planı yapanı düşündürüyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yardımcısı Ali Bilir, artan maliyetlerin tatil planına engel oluşturmadığını söyledi. Bilir, “Herkesin tatil yapabileceği olanaklar ülkemizde var. Seyahat acentalarımız her keseye göre tatil imkânı sunuyor” dedi. 2 yıllık pandemi sürecinin Türkiye’ye yeni bir tatil alışkanlığı getirdiğini ifade eden Bilir, kültür, gastronomi, doğa gibi turizm türlerinin ortaya çıkmaya başladığını kaydetti.

Ali Bilir
Ali Bilir

TATİL KREDİSİ DEVREDE

Artan fiyatlara karşı tatil önerilerinde bulunan Bilir, “Tatil tek başına bir ürün değil. Bu ürünlerde geçen seneye göre yüzde 70 civarında bir artış söz konusu. Tatilin hayal olmaması için biz sürekli olarak paydaşlarımızla birlikte yeni imkanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde bankalarla yaptığımız anlaşmalar gereği tatil yapamayacak olan dar kesimli vatandaşlarımız için tatil kredileri imkanları oluşturmaya başladık. Maliyetlerin aşağı çekilmesi için çalışmalar yapılıyor” dedi.

YAKIN BÖLGELERİ SEÇİN

  • Ali Bilir, Ulaşım maliyetlerinin yüzde 100 arttığına dikkat çekti. Bilir, “Ailelerimize kendi bölgelerine daha yakın tatil yapabilecekleri yerleri seçmeliler. Bugün sahte seyahat acentacılığı artan bir durum. Tatile giderken mağduriyet yaşamamaları için mutlaka seyahat acentalarını kullansınlar. Acentalarımız, ailelere en uygun tatil bölgesini, tesisini bulacaktır” şeklinde konuştu.
Meteorolojiden çifte uyarı

Meteorolojiden çifte uyarı

Sağanak yağış ve toz taşınımı etkili olacak.
Romadan tarihi zafer

Roma'dan tarihi zafer

Jose Mourinho, İtalyan ekibine ilk Avrupa zaferini yaşattı.
Cem Toker başörtüsü yasağını değerlendirdi: Üniversitelerde uygulanması büyük ihanetti ama kamusal alan konusunda duruşum net değil

Arda Turan'dan <br>duygusal veda

Arda Turan'dan
duygusal veda

​Takım arkadaşlarını görünce gözyaşlarını tutamadı.

Kamu bankaları başvuruları almaya başladı.

​Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Kaygılarımız giderilmeli.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.