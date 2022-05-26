Her bütçeye uygun tatil planı mümkün

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte tatil yapmak isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Ancak son dönemde fiyatlarda yaşanan yükseliş tatil planı yapanı düşündürüyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yardımcısı Ali Bilir, artan maliyetlerin tatil planına engel oluşturmadığını söyledi. Bilir, “Herkesin tatil yapabileceği olanaklar ülkemizde var. Seyahat acentalarımız her keseye göre tatil imkânı sunuyor” dedi. 2 yıllık pandemi sürecinin Türkiye’ye yeni bir tatil alışkanlığı getirdiğini ifade eden Bilir, kültür, gastronomi, doğa gibi turizm türlerinin ortaya çıkmaya başladığını kaydetti.

Ali Bilir

TATİL KREDİSİ DEVREDE

Artan fiyatlara karşı tatil önerilerinde bulunan Bilir, “Tatil tek başına bir ürün değil. Bu ürünlerde geçen seneye göre yüzde 70 civarında bir artış söz konusu. Tatilin hayal olmaması için biz sürekli olarak paydaşlarımızla birlikte yeni imkanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde bankalarla yaptığımız anlaşmalar gereği tatil yapamayacak olan dar kesimli vatandaşlarımız için tatil kredileri imkanları oluşturmaya başladık. Maliyetlerin aşağı çekilmesi için çalışmalar yapılıyor” dedi.

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