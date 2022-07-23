​Hizmet-İş en büyük işçi sendikası

Bu yıl 17 bin çiftçi tarafından 1 milyon 530 bin dekar alanda buğday ve ekimi gerçekleştirildiğini kaydeden Gün, “Bu yıl hem buğday hem de arpada yüksek bir rekolte beklemekteyiz. Bugüne kadar yüzde 20 oranında buğday, yüzde 30 civarında da arpada hasat gerçekleştirilmiştir. Bu yıl buğdayda 375 bin ton rekolte, arpada ise 70 bin ton rekolte bekliyoruz. Bu da Muş ekonomisine 3 milyar 70 milyon lira üzerinde bir katkı sağlayacağını ön görmekteyiz. Hem buğdayda hem de arpada yüzde 50’nin üzerinde bir rekolte artışı bekliyoruz” dedi.