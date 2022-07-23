Ekonomi Hizmet-İş en büyük işçi sendikası
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hizmet-İş en büyük işçi sendikası

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘işkollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2022 Temmuz ayı istatistikleri’ açıklandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Hizmet-İş en büyük işçi sendikası
Hizmet-İş en büyük işçi sendikası

2017 yılında açıklanan istatistiklerden bu yana ‘Türkiye’nin en büyük işçi sendikası’ konumunu devam ettiren Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş, 5 yıldır zirvedekini yerini korudu.

Altı ayda bir açıklanan istatistiklere göre, Hizmet-İş Sendikası üye sayısı bir önceki döneme göre 8 bin 969 kişi artarak 252 bin 612'ye ulaştı. Genel işler işkolunda çalışan toplam 931 bin 354 işçinin yüzde 27,13’ünü temsil eden sendika, Hak-İş’in, genel işler işkolunun ve Türkiye'nin en büyük işçi sendikası konumunu devam ettirdi.

Muş'ta 3 milyar liralık dev hasat: 17 bin çiftçi aynı anda tarlalara girdi
FOTOĞRAF 12
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3 milyon 570 bin dekar tarım arazisi ile Türkiye’nin en büyük üçüncü ekilebilir ovasına sahip Muş’ta, çiftçiler arpa ve buğday hasadına başladı.
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Güneydoğu Anadolu Bölgesinden arpa ve buğday biçimi için Muş Ovası’na gelen biçerdöverciler, çiftçiler tarafından 1 milyon 530 bin dönüm alanda ekimi gerçekleştirilen arpa ve buğday hasadını yapıyor.
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Buğday tarlalarında incelemelerde bulunan Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, kentte 3 milyon 570 bin dekarlık alanın özellikle tarıma elverişli kısım olduğunu söyledi.
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Bu yıl 17 bin çiftçi tarafından 1 milyon 530 bin dekar alanda buğday ve ekimi gerçekleştirildiğini kaydeden Gün, “Bu yıl hem buğday hem de arpada yüksek bir rekolte beklemekteyiz. Bugüne kadar yüzde 20 oranında buğday, yüzde 30 civarında da arpada hasat gerçekleştirilmiştir. Bu yıl buğdayda 375 bin ton rekolte, arpada ise 70 bin ton rekolte bekliyoruz. Bu da Muş ekonomisine 3 milyar 70 milyon lira üzerinde bir katkı sağlayacağını ön görmekteyiz. Hem buğdayda hem de arpada yüzde 50’nin üzerinde bir rekolte artışı bekliyoruz” dedi.
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Muş Ovası’nda arpa ve buğday hasadı
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Muş Ovası’nda arpa ve buğday hasadı
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Muş Ovası’nda arpa ve buğday hasadı
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Muş Ovası’nda arpa ve buğday hasadı
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Muş Ovası’nda arpa ve buğday hasadı
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Muş Ovası’nda arpa ve buğday hasadı
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Muş'ta 3 milyar liralık dev hasat: 17 bin çiftçi aynı anda tarlalara girdi
Muş'ta 17 bin çiftçi tarafından 1 milyon 530 bin dekar alanda hasadına başlanan yazlık ve güzlük buğday ile arpa hasadından kent ekonomisine 3 milyar 70 milyon TL katkı sunulması bekleniyor.
Küresel gıda krizini hafifletecek

'Küresel gıda krizini hafifletecek'

Fahrettin Altun tahıl koridoru anlaşmasını değerlendirdi.
Metrobüste yangın paniği

Metrobüste yangın paniği

​Yolcular can havliyle kendini dışarı attı.
Tarihi anlaşma hemen sonuç verdi: Buğday fiyatları savaş öncesinin altına düştü

​Dolmabahçe'de tahıl koridoru için imzalar atılıyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile telefonda görüştü.

​Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nın dünya çapında yankıları sürüyor.

​Bakan Kurum'dan Mansur Yavaş'a Ankapark tepkisi.

​Ukrayna Cumhurbaşkanlığı'ndan 'tahıl koridoru' açıklaması.

​TBMM Başkanı Şentop'tan tahıl sevkiyatı anlaşması mesajı.

Türkiye'nin her yerinden talep var.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, tahıl koridoru anlaşmasını değerlendirdi: Küresel gıda krizini hafifletecek
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, tahıl koridoru anlaşmasını değerlendirdi: Küresel gıda krizini hafifletecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin, "Karşılaştığımız zorlukların büyüklüğü ne olursa olsun, temasa, diyaloğa ve diplomasiye olan inancımız her zaman güçlü olmuştur. Türkiye olarak, istikrar ve barış davasına hizmet edecek aktörlerle ilişki kurmaktan asla çekinmeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Altun, bugün imzalanan anlaşmanın, çok ihtiyaç duyulan tahıl ihracatının önünü açarak küresel gıda krizini hafifleteceğine işaret etti.
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