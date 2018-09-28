Hürjet’le Airshow

Havacılık tutkunlarının merakla beklediği İstanbul Airshow (Uluslararası Sivil Havacılık ve Havalimanları Fuarı ve Havacılık Endüstrisi Tedarik Zinciri Platformu), Atatürk Havalimanı’nda kapılarını açtı. Genel Havacılık Apronu’nda düzenlenen ve Türk ekonomisine milyonlarca dolarlık katkı sağlaması beklenen fuarda 150'den fazla firma 4 gün boyunca 40'tan fazla hava aracını sergiliyor. Yerli-Milli teknoloji ürünü hava araçlarının sergilendiği fuar Pazar günü halka açık olacak. Fuarın açılışını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan birlikte yaptı.

YENİ DÖNEM HEYECANI

Fuarın açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 29 Ekim'de açılışı yapılacak İstanbul Yeni Havalimanı'yla havacılıkta yeni bir dönemi başlatacaklarını söyledi. Turhan, “Havacılık ve uzay sanayiinde amacımız teknolojiyi ithal eden ülke değil, teknoloji üreten, geliştiren ihraç eden bir ülke olmaktır. Çok şükür yerli ve milli hava araçları üretiminde de büyük mesafeler kat ettik. 200 milyon yolcu kapasiteli yeni havalimanımızda yerli ve milli üretim uçaklarımızın inip kalkması bir hayal değil. İnşallah o günleri de göreceğiz” dedi.

YOLCU SAYIMIZ 200 MİLYON KİŞİYE DAYANDI

Turhan, karayollarından demiryollarına, limanlardan havaalanlarına kadar Türkiye'yi 16 yılda ulaşımda taçlandırdıklarını, havacılık sektöründe de tarihi başarılara imza attıklarını söyledi. Turhan, “Dünyanın en büyük havalimanlarından birini yapmaya kalkmasaydık milletimize ve ülkemize yönelik kalleş oyun enflasyonuna bu kadar maruz kalabilir miydik? Havacılık sektöründe tarihi başarılara imza attık. 16 yılda havalimanlarımızda yıllık hizmet verilen yolcu sayısını 35 milyondan 195 milyona ulaştırdık. Dış hatlarda 316 noktaya uçmaya başladık. Havayollarımızdaki uçak sayımız 510'a yükseldi. Faal havaalanı sayımız 26'dan 55'e, Sivil havacılık anlaşması yaptığımız ülke sayısı da 170'e ulaştı. 29 Ekim'de sayın Cumhurbaşkanımızın açılışını yapacağı Yeni Havalimanımızla da havacılıkta yeni bir dönemi başlatmış olacağız” diye konuştu.

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TÜRKİYE DOĞAL BAĞLANTI NOKTASIDIR

Cumhurbaşkanı Vekili ve Yardımcısı Fuat Oktay, Oktay ise askeri alanda geliştirilen yeni teknoloji ve elde edilen kazanımların sivil havacılıktaki gelişmelerle sinerji oluşturması, daha büyük kazanımlara dönüşmesi gerektiğini dile getirdi. Türkiye'nin havacılık alanındaki gelişimi ve potansiyelinin gurur verici olduğu ifade eden Oktay, “Türkiye, bulunduğu coğrafi mekan itibarıyla hava yolu ağları yönünden Asya, Avrupa ve Afrika'nın kesişim noktasında doğal bir hub görevi üstlenmektedir. Özellikle İstanbul'a bir doğal hub olarak baktığımızda, 3 saatlik uçuş mesafesinde 40'ın üzerinde ülkeye, 5 saatlik uçuşla da 60'ın üzerinde ülkeye ulaşabiliyoruz” dedi.

FUAR HAVACILIĞIMIZA GÜÇ KATACAK

2003'ten bu yana hava yoluyla taşınan yolcu, yük ve hava trafiği yaklaşık 5 kat artıran Türkiye’nin hava taşımacılığı verilerinde Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün (ICAO) ülkeler sıralamasında 30’uncu sıradan 10’uncu sıraya yükseldiğini ifade etti. Oktay, “Türkiye'nin sivil havacılıkta geldiği bu noktanın İstanbul Airshow 2018 Uluslararası Sivil Havacılık ve Havalimanları Fuarı gibi uluslararası bir platformda paydaşlarımızla ve diğer ülkelerle paylaşılması, hiç kuşkusuz büyük öneme sahiptir” diye konuştu.

İHA’lar, iş jetleri ve ticari uçaklar

İstanbul Aırshow 2018’e, sivil havacılık sektöründe adını duyurmuş çok sayıda şirket katılıyor. Fuarda, ultralight, gyrocopter gibi sportif araçlardan eğitim, haritalama, takip, arama, keşif, istihbarat gibi özel maksatlı hava araçlarına, genel maksatlı ve insansız hava araçlarından iş jetleri ve helikopterlere, ticari uçaklara kadar geniş bir hava araçları yelpazesi sergileniyor. Airbus, Beechcraft, Bell, Bombardier, Cessna, Dassault Falcon, Diamond, Eclipse, Gulfstream, HondaJet, Innoaviation, JMB Aircraft, Leonardo, Piaggio, Pilatus, Pipistrel, Sikorsky, Tecnam ve TUSAŞ gibi hava aracı üreticisi firmaların katılımcı olduğu fuarda, hava araçlarının yeni ve farklı özelliklere sahip versiyonları yer alıyor.

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40’ı aşkın hava aracıyla show

İstanbul Aırshow 2018’de 150’nin üzerinde firma 4 günde 40’ın üzerinde hava aracını sergileniyor. Cessna’nın geniş gövdeli ve uzun menzilli yeni modeli Citation Longitude, Piaggio EVO ve HondaJet Elite gibi hava araçları da bulunuyor. Dünya çapında tercih edilen en gelişmiş çift motorlu hafif helikopterlerden olan Bell 429 ise Saran Havacılık’a ait stantta ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Amerikalı iş jeti üreticisi Gulfstream’in yeni modeli G500, Türkiye’de ilk defa İSTANBUL AIRSHOW 2018’de görücüye çıktı. Kaan Air’in üstlendiği Gulfstream’in yeni nesil özel jetleri, fuarda ulusal ve uluslararası havacılık profesyonelleri ile iş adamlarına tanıtılıyor.