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Ekonomi İhracata sağlıklı güç
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İhracata ‘sağlıklı’ güç

Salgın sürecinde doğal ürünlere artan talep ihracatı güçlendirdi. Bal, süt, yumurta, beyaz et, somon, orkinos gibi su ürünleri ve hayvansal gıda ürünleri ihracatı son bir yılda yüzde 4 artışla 2,5 milyar doları aştı. Su ürünleri sektörü 1 milyar 108 milyon dolar ile ihracattan en büyük payı almayı başardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İhracata ‘sağlıklı’ güç
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Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını doğal gıda ürünlerine talebi artırdı. Avrupa başta olmak üzere, dünyanın dört bir yanına Türkiye, bu dönemde bal, süt, yumurta, beyaz et, balık gibi su ve hayvansal gıda ürünleri ihracatını yüzde 4 artışla 2,5 milyar dolara taşıdı. Su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatında aslan payını 1 milyar 108 milyon dolarlık tutarla su ürünleri sektörü alırken, 496 milyon doları kanatlı eti, 277,6 milyon doları yumurta ihracatından olmak üzere kanatlı sektörü rekora 773,5 milyon dolarlık katkı sağladı. Çin’e ihracat vizesi alan süt ürünleri sektörü 310 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırırken, bal ihracatı 25 milyon dolar olarak gerçekleşti. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün kapsamına giren diğer ürünler ise 306 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koydu.

ASLAN PAYI EGE BÖLGESİ’NİN

Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün son 1 yıllık dönemde gerçekleştirdiği 2,5 milyar dolar ihracatta aslan payını 1 milyar 25 milyon dolarlık tutarla Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği aldı. Türk somonundan tavuğa, yumurtadan peynire, tereyağından bala, bağırsaktan deniz patlıcanına, midyeden orkinosa, levrekten alabalığa, çipuradan kaya levreğine geniş ürün yelpazesiyle su ürünleri ve hayvansal mamulleri dünyanın dört bir tarafına ulaştıran Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) bünyesinde yıllık ihracatı 1 milyar doları geçen dördüncü birlik olmayı başardı.

SEKTÖR GELİŞİMİ SÜRDÜRÜYOR

Türkiye’de 2000’li yıllarla birlikte Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün büyük bir gelişim gösterdiğini aktaran Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, İhracat 2021 Raporu’na 2035’te ihracatını en çok artıracak ikinci sektör olarak görüldüklerini belirtti. Girit, “2035 yılı hedefine ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 2022’yi Uluslararası Balıkçılık ve Su Ürünleri Yılı ilan etmesi motivasyonumuzu daha da artırdı” ifadelerini kullandı.

Kutlu Karavelioğlu
Kutlu Karavelioğlu

AVRUPA BİRLİĞİ’NE TÜRK MAKİNESİ YAĞDI

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Türkiye’nin ilk çeyrek sonunda serbest bölgeler dahil makine ihracatının 5,4 milyar dolar olduğunu belirterek, “İlk çeyrekte Avrupa Birliği'ne (AB) yağmur gibi Türk makinesi yağdı” ifadesini kullandı. Karavelioğlu, yazılı açıklamada, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre makine ihracatındaki artışın yüzde 15 olduğunu bildirdi. Birçok ülkede sınai üretimin düşük seviyelerde seyretmesine rağmen, Avrupalı imalatçıların ellerine geçen her fırsatta Türk makinesi aldığını aktaran Karavelioğlu, fırsatları iyi değerlendirerek olağanüstü performans ortaya koyduklarını, bu yılı “sıçrama yılı”na dönüştürmek istediklerini kaydetti.

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