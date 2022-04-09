İhracatçı yeşil pasaportla uçuyor

Türk ihracatçısının dünya pazarlarına kolayca ulaşmasını sağlamak için Mart 2017’de verilmeye başlanan yeşil pasaport, hem işleri hızlandırdı hem işletmelerin maliyetlerini azalttı. Bugüne kadar 24 bine yakın ihracatçının yararlandığı hususi damgalı pasaport (yeşil pasaport) sayesinde iş insanları ürün satmak istedikleri ülkelere gidebilmek için artık vize kuyruklarında sıra beklemiyor. KOBİ’ler için ciddi bir maliyet anlamına gelen vize alma masraflarından da kurtulan işletmeler, bu uygulama sayesinde rakiplerine göre daha avantajlı hale geliyor. Konuyla ilgili Yeni Şafak’a konuşan ihracatçılar, pasaport süresinin 2 yıldan 4 yıla çıkarılmasından da memnunlar.

MAĞDURİYET YAŞIYORDUK

MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Yurtdışı Teşkilatlar Başkanı Hıfsı Soydemir, ihracatçının pazarın gidişatını öğrenmek ve saha araştırması yapmak için fiziki ziyaretler yapması gerektiğini söyledi. Dünyanın birçok ülkesine vizesiz giriş yapılmadığını hatırlatan Hıfsı Soydemir, “Mağduriyet yaşıyorduk. Ama yeşil pasaport olduğundan bu yana çok rahat serbest dolaşıma girebiliyoruz. Pasaportu almak için de yıllık 500 bin dolar ihracat yapılması lazım. Bu rakam 250 bin dolar olursa KOBİ’lerimiz daha çok istifade ederler” diye konuştu.

MALİYETLER AZALDI

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Şenocak ise, ihracatçıların iş gereği sık sık fuarlara ve iş ziyaretlerine gitmesi gerektiğini, yeşil pasaporta vize uygulamayan ülkelerde büyük bir kolaylık yaşadıklarını söyledi. Vize bekleme süresi ve maliyetler açısından avantaj elde ettiklerini dile getiren Şenocak, yeşil pasaportun ihracatçının hızlı hareket etmesini sağlayan önemli bir araç olduğunu vurguladı. Şenocak, “Fuarları kaçırıyorduk. Artık yeşil pasaport sayesinde biletinizi bir gün önceden alıp istediğiniz yere gidebiliyorsunuz” dedi.

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OLMAZSA OLMAZIMIZ

Yeşil pasaportun geçerli olduğu ülkelere şehirlerarası yolculuk yapar gibi günlük gidebilme kolaylığı olduğunu kaydeden Şenocak, bu durumun ihracatçının hareketliliğini artırdığını söyledi. Pasaportun çok uzun süreler verilmemesinin doğru bir karar olduğunu savunan Şenocak, “Yeşil pasaport ihracatçının olmazsa olmazıdır” dedi.

Her 500 bin dolarlık ihracata bir pasaport

Yıllık ortalama ihracatı 500 bin dolar ile 10 milyon dolar arasında olan firmaların bir, 10 milyon dolar üzeriyle 25 milyon dolar arasında olanların iki, 25 milyon dolar üzeriyle 50 milyon dolar arasında olan firmaların üç, 50 milyon dolar üzeriyle 100 milyon dolar arasındakilerin dört, 100 milyon dolar ve üzeri olanların ise beş yetkilisine yeşil pasaport verilebiliyor. Son üç yılda her yıl ihracat yapma şartı da bulunmuyor. 24 bine yakın ihracatçının yeşil pasaport sayesinde vizesiz gidebildiği ülkeler dünya ticaretinin yüzde 75’ini oluşturuyor.

SANAYİCİYE VERİLEN BİR ÖDÜL

Aydın Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sami Aydın da Ticaret Bakanlığına ve Cumhurbaşkanı’na teşekkür ederek, “Bunu bir pasaport olarak değil, bize verilmiş bir ödül ve plaket olarak görüyoruz. Yeşil pasaport alan sanayiciler de bu olayı böyle görüyor. Çin’e vizesiz gidebiliyoruz. Schengen bölgesine de kolaylıkla seyahat edebiliyoruz. Amerika ve İngiltere yeşil pasaport da olsa vize soruyor. Süresi 2 yıldı. 4 yıla çıkması çok daha iyi oldu. Vize ile ilgili sıkıntısı olan firmalar hızlı bir şekilde seyahat ediyorlar. Firmaların cirolarına göre yeşil pasaport sayısı var. Rakamlar biraz daha düşürülüp, firmalara verilen pasaport sayısı artmalı” talebinde bulundu.

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