İhracatçıya döviz kolaylığı

Yeni yılda, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin düzenlemede değişikliğe gidildi. Buna göre, ihracat bedelleri yurda getirilirken 180 güne ilave 90 gün daha verilecek. İhracat bedellerinin TL'ye çevrilmesi zorunluluğu da kalktı. Döviz üzerinden yapılacağı beyan edilen ihracatın karşılığında farklı bir döviz cinsi yurda getirilebilecek. Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde yurda getirilen döviz bedelinin TL'ye çevrilmesi zorunluluğu da kalktı. Türkiye ihracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, kararın ihracatçıların elini rahatlatacağını belirterek, dövizin getirilmesiyle ilgili bazı ülkelerde zorluklar yaşandığını, bu nedenle süre sınırlamasının esnetilmesinin yerinde bir karar olduğunu söyledi.

İsmail Gülle

MALİYET AZALACAK

İhracat bedelleri getirilirken iki kez maliyete katlanmak durumunda kaldıklarına dikkat çeken Gülle, “İhracat beyannamesinde belirtilen döviz cinsinden farklı bir dövizin de bankaya yatırılmasına olanak sağlanması önemli bir adım. Bu adım, şüphesiz ihracatçılarımıza ihracat bedellerinin tahsili konusunda da kolaylık getirmektedir. Diğer bir önemli adım ise, mücbir sebep halleri dışında kalıp, herhangi bir nedenle ihracat bedelini kısmi ya da tamamen yurda getiremeyen ihracatçılarımıza, haklı nedenlerini resmi kayıtlarla belgelendirmeleri halinde, bu tutarların vergi dairelerince terkin edilebilmesi imkanının getirilmesidir. İhracatçılarımız bilhassa, bankacılık sistemi yeterince gelişmemiş ülkelerden gelen ihracat bedellerinin bankaya yatırılmasına yönelik işlemlerinin kolaylaştırılması konusunda atılacak adımların da şüphesiz Türkiye'nin ihracat kabiliyetine olumlu yönde yansıyacağına inanmaktadır” ifadelerini kullandı.