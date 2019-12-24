İhracatta 250 milyar dolar zor değil

Büyümeye en büyük destek veren sektörlerin başında gelen ihracatın önümüzdeki yıl da bu katkısını sürdürmesi bekleniyor. Kurların bu yıl genel olarak dengeli bir seyir izlemesiyle eli rahatlayan ihracatçı ailesinin bu yılı 180 milyar dolarlık psikolojik bariyeri kırması zor değil. Ticaret savaşlarının kısmen durulması ve brexit belirsizliğinin azalması ve merkez bankalarının faizleri düşürme eğilimini sürdürmesi Türk ihracatçısının dünya pazarlarından daha fazla pay almasını kolaylaştırıyor. Gelecek yıla daha umutla girmeye hazırlanan ihracatçı, tüccar ve sanayici; 2020’de 250 milyar dolarlık ihracat hedefi için çalışacak.

ZORLU BİR YILI GERİDE BIRAKTIK

İsmail Gülle

2020 ihracat beklentilerini Yeni Şafak’a değerlendiren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle önce bu yılın özetini yaptı: “İhracatçılar olarak, 2019 yılının başından bu yana küresel ticaret açısından çok hızlı güncellenen bir gündemi ve değişen pazar dengelerini tecrübe ettik. Küresel ticarette yaşanan daralma bütün ülkeleri etkiledi ve küresel büyümede önemli bir ivme kaybına sebep oldu. İhracatçılarımızın tüm güçleriyle, tam performansla yürüttükleri çalışmalar küresel ortalamanın üzerinde bir ihracat tablosu ile taçlandı ve göğsümüzü kabarttı” dedi.

RAKİPLERİMİZİ GERİDE BIRAKIRIZ

Ülkelerin 2019’da sergiledikleri ihracat performanslarının Türkiye’nin başarısını daha da öne çıkarır nitelikte olduğunu belirten İsmail Gülle, “Küresel ticaretin içerisinden geçtiği zorlu sürece rağmen Türkiye olarak ihracatta olumlu bir grafiğe imza atıyoruz. Dolayısıyla, 2020 yılında da küresel anlamdaki risk ve tehditlere karşı ihracatçılarımızın, dinamizmleri ve stratejik kararları sayesinde ihracatımız, doğru rota tespitleri ile rakiplerimizin üzerinde artışlar sergilemeye devam edecek” dedi.

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YENİ YATIRIMLAR İHRACATI ARTIRIR

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun politika faizini %12 seviyelerine çekmesi ile birlikte bankaların kredi maliyetlerine, piyasaların bu indirimi hızla yansıtacaklarını düşündüklerini ifade eden Gülle, “Bu sayede gerek yeni yatırımlar gerekse bir süredir yüksek faizler dolayısıyla ertelenen kapasite artışları ve makine ve teçhizat alt yapımızdaki yenileme çalışmalarının hız kazanacağını hep birlikte göreceğiz. Dolayısıyla; yatırımların ihracata, istihdama, büyümeye döneceği bir 2020 bizleri bekliyor” diye konuştu.

SIÇRAMA İÇİN DAHA FAZLA ÇALIŞIYORUZ

Türkiye’nin 2001’de küresel ticaretten aldığı binde 51’lik payı 2018 sonu itibariyle binde 87’ye çıkardığına dikkat çeken Gülle, Yeni Ekonomi Programımızdaki projeksiyon sayesinde, konulan ihracat hedeflerini tutturabileceklerini kaydetti. Gülle, şunları kaydetti: “2023 yılı ihracat hedefimiz olan 226,6 milyar doları aşacağımıza yürekten inanıyoruz."

Hedefe zorlanmadan ulaşırız

Abdurrahman Kaan

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da geride kalan zorlu süreçte Türkiye ekonomisinin, Merkez Bankası’nın temmuz ayından itibaren üst üste aldığı faiz indirimi kararlarının bilhassa iç tüketimi destekleyerek büyümeye olumlu yansıdığını dile getirdi: “TCMB’nin yılın son toplantısında politika faizini yüzde 12 seviyesine çekmesi, reel sektör adına 2020 yılına yönelik ciddi bir motivasyon oldu. Bu kararının, önümüzdeki dönemde iç tüketimle birlikte yatırım harcamalarına da olumlu yansıyacağını ve böylelikle Türkiye ekonomisinin büyüme hedefine zorlanmadan ulaşacağını düşünüyoruz.”

Yatırımda gaza basma yılı 2020 Orhan Aydın Genel Başkanı Orhan Aydın, 2020 yılına umutla bakan bir başka isim. 2020 yılında Türkiye’nin yatırım olanaklarına kavuşacağını belirten Aydın, “İş dünyası olarak 2020 yılından çok ümitliyiz. Reel sektörün finansmanının sağlandığı, finansal mimarinin yeniden şekillendiği bir ortamda Türkiye yeniden yatırım olanaklarına kavuşacaktır. 2020 yılında ülke ekonomimiz büyümeye devam edecek, enflasyon tek hanelerde seyir edecektir. Bu olumlu tabloda ihracatın artış performansını sürdürmesini bekliyoruz” dedi.

Bütün badireleri ihracatla atlatırız

Şekib Avdagiç

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 2020 yılının Türkiye için kur saldırısının gerçekleştiği 2018 ve dengeleme ile geçen 2019’un ardından güçlü büyümeye geçiş yılı olacağını dile getirdi. 2019’un üçüncü çeyreğinden itibaren Türkiye ekono misinin yüzde 0,9 büyüyerek yeniden büyüme patikasına girdiğini belirten Avdagiç, tüm ekonomik badirelerin tek reçetesinin “ihracat” olduğunu ve ihracatın krizleri savma özelliği olduğuna dikkati çekti. Türkiye’nin asla büyüme hedeflerinden taviz vereme yeceğini belirten Avdagiç, “Bu hikayenin iki yazarı vardır: Hükümet ve özel sektör. Biz de Türkiye’de hükümet ve özel sektör olarak büyüme hikayesini birlikte yazacağımızı hiç unutma malıyız. Türkiye, her sene yüzde 5’in üzerinde bir büyüme sağlamak zorun da. 2020 için de yüzde 5 büyümeye ulaşmak için itici gücümüz üretimdir, yatırımdır, ihracattır. İnanıyorum ki milli bir dayanışma içinde, ülkemizin üretim ve ticaret imkan ve kabiliyetle rini artırarak, ekonomik başarı çıtamızı çok yukarılara taşıyacağız” dedi.