Ekonomi İki sendikanın Kocaelindeki grev kararları iki ay süreyle ertelendi
İŞ DÜNYASI

İki sendikanın Kocaeli'ndeki grev kararları iki ay süreyle ertelendi

Cumhurbaşkanı kararı ile Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş sendikalarının Kocaeli'ndeki grev kararlarının "milli güvenliği bozucu nitelikte" görüldüğü için 60 gün süreyle ertelenmesine karar verildi.

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Haber Merkezi AA
İki sendikanın Kocaelindeki grev kararları iki ay süreyle ertelendi
Foto/arşiv

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Bekaert İzmit Çelik Kord Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki işyerinde Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından alınan grev kararı ile Bekaert Kartepe Çelik Kord Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki işyerinde Özçelik-İş Sendikası tarafından alınan grev kararı, "milli güvenliği bozucu nitelikte" görüldüğünden 60 gün süreyle ertelendi.

Söz konusu karar, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 63'üncü maddesi gereğince verildi.

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