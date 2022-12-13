İki sendikanın Kocaeli'ndeki grev kararları iki ay süreyle ertelendi

Bakü 'Yatırım ve Genç Girişimcilik Forumu'nda İslam dünyasının girişimci gençlerini ağırladı

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) ile Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı (KOBİA), genç girişimcileri desteklemek amacıyla Bakü'de 'Azerbaycan Yatırım ve Genç Girişimcilik Forumu' düzenledi. Bakü'nün ev sahipliği yaptığı foruma, 40 ülkeden yoğun katılım sağlandı.



Yatırım ve Genç Girişimcilik Forumu'nda açıklamalarda bulunan İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, İİT üyesi ülkelerin gençlerini ekonomik anlamda daha iyi konuma getirmeye gayret ettiklerini vurgulayarak gençleri daha çok yatırımcıyla buluşturmayı hedeflediklerini belirtti.



Ayhan, bu yıl 42 kişilik start-up kontenjanına, 10 bini aşkın başvuru aldıklarını söyleyerek çok yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını ifade etti. Ayhan, foruma önümüzdeki dönemlerde Cezayir, Bangladeş, Nijer, Ürdün ve Pakistan'ın ev sahipliği yapacağını söyledi.