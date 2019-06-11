Ekonomi İkitaş Kanyonu bölge ekonomisine canlılık getirdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İkitaş Kanyonu bölge ekonomisine canlılık getirdi

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Eğrigöz köyünde bulunan İkitaş Kanyonu ziyaretçi akınına uğruyor. Bölgeye yapılan bungalov evlerden sonra yeni açılan restaurantın hizmete girmesiyle kanyonda ilk defa düğün ve nişan merasimlerinin de yapılmaya başlandığı bildirildi.

Haber Merkezi IHA
İkitaş Kanyonu
İkitaş Kanyonu

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Eğrigöz köyünde bulunan İkitaş Kanyonu ziyaretçi akınına uğruyor.
Hafta sonları ziyaretçi akınına uğrayan ikitaş Kanyonu ve Eğrigöz Kalesi, vatandaşların bol bol fotoğraf çektirip, selfie yaptığı yerlerden oldu.

Emet Kaymakamlığı’nca yürütülen İkitaş Kanyonu Turizm Geliştirme Projesi kapsamında, bölgeye yapılan bungalov evlerden sonra yeni açılan restaurantın hizmete girmesiyle kanyonda ilk defa düğün ve nişan merasimlerinin de yapılmaya başlandığı bildirildi.

İkitaş Kanyonu, bölge ekonomisine canlılık getirdi.

Kanyonu ziyaret eden vatandaşlar, yaptıkları açıklamalarda, "Bölgeye özel restaurant yapılmış. İstediğimiz her lezzeti tadabiliyoruz. Ayrıca Emet Kaymakamlığı yürüyüş yollarında ve çevre düzenlemelerinde oldukça güzel çalışmalar yapmış. Özellikle seyir teraslarından tarihi Eğirigöz kalesini seyretmek eşsiz bir manzara" diye konuştular.

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