IMF: Türkiye ekonomisi bu yıl yüzde 6 büyüyecek Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel büyüme tahminini yükseltti. IMF tarafından yayımlanan rapordaki tahminlere göre, 2020’de yüzde 1.8 oranında büyüyen Türk ekonomisi, 2021’de yüzde 6, 2022’de de yüzde 3.5 düzeyinde büyüme kaydedecek.

Haber Merkezi 08 Nisan 2021, 09:23 Son Güncelleme: 08 Nisan 2021, 09:44 Diğer