Ekonomi IMF Türkiye ekonomisi bu yıl yüzde 6 büyüyecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

IMF: Türkiye ekonomisi bu yıl yüzde 6 büyüyecek

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel büyüme tahminini yükseltti. IMF tarafından yayımlanan rapordaki tahminlere göre, 2020’de yüzde 1.8 oranında büyüyen Türk ekonomisi, 2021’de yüzde 6, 2022’de de yüzde 3.5 düzeyinde büyüme kaydedecek.

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IMF: Türkiye ekonomisi bu yıl yüzde 6 büyüyecek
IMF

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Nisan 2021 sayısını "Ayrışan Toparlanmaları Yönetme" başlığı ile yayımladı.

Küresel büyüme tahminini yükseltti

Rapora göre IMF, küresel ekonomik büyümeye ilişkin görünümü de daha yukarı seviyeye çekti.

Küresel ekonominin yüzde 6 oranında büyüyeceği öngörüsünü dile getiren IMF, bunda koronavirüs salgınına karşı eşi görülmemiş türden politikaların hayata geçirilmesinin önemli rol oynadığına dikkat çekti.

2021'de yüzde 6 büyüme

Rapordaki tabloda yer verilen tahminlere göre, 2020’de yüzde 1.8 oranında büyüyen Türk ekonomisi, 2021’de yüzde 6, 2022’de de yüzde 3.5 düzeyinde büyüme kaydedecek.

1970'lerden bu yana ilk olacak

Küresel ekonomide yüzde 6’lık oranda bir büyümeye 1970’lerden bu yana rastlanmadı.

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