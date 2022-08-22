Ekonomi İnci Gold Genel Müdürü Cüneyt Kurtulmuş Dijitalleşme ile mücevher sektörü farklı ve cezbedici yenilikler sunmalı
İŞ DÜNYASI

İnci Gold Genel Müdürü Cüneyt Kurtulmuş: Dijitalleşme ile mücevher sektörü farklı ve cezbedici yenilikler sunmalı

Mücevher satışlarını dijital ortama taşıyan ve mobil uygulamasıyla sektörde bir ilke imza atan İnci Gold Genel Müdürü Cüneyt Kurtulmuş, “İç ve dış pazarın büyümesine büyük katkı sunması beklenen dijitalleşme, sektöre farklı ve cezbedici yenilikler getirecek, mücevher sektörünün hizmet kalitesi artacak. Biz de İnci Gold uygulamamızı yurt dışına açarak yakın dönemde satışlarımızın yüzde 80’ini dijital platformlardan sağlayacağız” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İnci Gold Genel Müdürü Cüneyt Kurtulmuş: Dijitalleşme ile mücevher sektörü farklı ve cezbedici yenilikler sunmalı
İnci Gold

Pandemi ile birlikte hızlanan dijitalleşme rüzgarı, altın ve mücevher sektörünü de etkiledi.

Türkiye mücevher sektörünün önde gelen firmalarından İnci Gold, yılın ilk aylarında kullanıcılarıyla buluşturduğu yeni mobil uygulamasıyla bir ilke imza attı.


İnci Gold’un mobil uygulaması, markanın değerli koleksiyonlarının yanı sıra kullanıcılara kendi beğenilerine göre özgün takı tasarlama imkanı da sunarak sektörde devrime neden oldu.


İnci Gold Genel Müdürü Cüneyt Kurtulmuş
İnci Gold Genel Müdürü Cüneyt Kurtulmuş

İnci Gold Genel Müdürü Cüneyt Kurtulmuş, “Kişilere bir ürünü yüzlerce farklı seçeneklerle sunmamız, en büyük farkımızı oluşturuyor. Tüm bu seçenekleri dijital ortam haricinde tüketiciye sunmak imkansız olduğundan, bu şekilde kullanıcılara kendi takılarını tasarlama özgürlüğü tanımış olduk.


Öte yandan satışları dijital ortama taşımamız, iş süreçlerinde insan eliyle yapılan hataları ortadan kaldırma anlamında bize çok fayda sağladı. Üretim süreçlerimiz için de geliştirdiğimiz dijital otomasyon sayesinde, müşterilerimizin verdiği siparişler üçüncü bir kişi tarafından düzenlemeye ihtiyaç olmaksızın entegre bir şekilde üretime gidiyor. Bu sayede hata payını minimize edip, kaliteli bir hizmet sunmuş oluyoruz” dedi.

‘2023 yılında satışların yüzde 80’ini kapsayacak’

İnci Gold’un mobil uygulamasına yönelik ilgiden çok memnun olduklarını belirten Cüneyt Kurtulmuş, önümüzdeki dönem hedefleri ile ilgili de şunları söyledi:

“İlk olarak Türkiye pazarı için hayata geçirdiğimiz İnci Gold uygulamasını çok dilli olarak yurt dışında da birçok ülkede kullanıma sunacağız. Bu anlamda perakende operasyonlarımızda önemli bir yoğunluk olacak. Bunun yanı sıra yıllardır devam eden ihracat operasyonlarımızı da oluşturduğumuz B2B dijital platformumuz üzerinden gerçekleştirmeye başlayacağız. Önümüzdeki yılın sonuna doğru dijitalden satışın tüm operasyonlarımızın yaklaşık yüzde 80’ini kapsayacağını öngörüyoruz.”

‘Farklı ve cezbedici yenilikler sunan, sektörde öne çıkacak’

Sektörün dijitalleşen dünyaya ayak uydurması gerektiğini belirten Cüneyt Kurtulmuş, “Pandemi ile birlikte kullanıcılar ister istemez online alışverişe yöneldi. Bu alışverişler de belli bir güven oluşturdu. Ancak mücevher alışverişi diğer sektörlere göre çok daha hassas bir konu. Yapılan alışveriş tutarının yüksek olması ve maden ya da taşın gerçek olup olmaması ile ilgili endişeler kullanıcıyı rahatsız edebiliyor. Bu yüzden tüketiciler mağazalardan yüz yüze yapılan alışverişin daha güvenli olduğunu düşünüyor. Dijitalleşme mücevher sektörüne, geleneksel satış deneyiminden çok, farklı ve müşteriyi cezbedecek yenilikler sunulduğu takdirde faydalı olacaktır. Aksi takdirde güven problemi, dijitalleşmede en büyük engel olarak firmaların karşısına çıkacaktır” diye konuştu.

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