Ekonomi İngilterede posta servisi çalışanlarının grevi devam ediyor Royal Mail 10 bin personelini işten çıkaracak
DÜNYA EKONOMİSİ

İngiltere'de posta servisi çalışanlarının grevi devam ediyor: Royal Mail 10 bin personelini işten çıkaracak

İngiltere'de posta servisi Royal Mail, aylardır devam eden grev ve iş dünyasındaki daralmalar nedeniyle ağustos ayına kadar 10 bin kişiyi işten çıkaracaklarını bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İngilterede posta servisi çalışanlarının grevi devam ediyor: Royal Mail 10 bin personelini işten çıkaracak
Foto/Arşiv

BBC'de yer alan habere göre, İngiliz posta ve kurye servisi, yaklaşık 6 bin kişinin işten çıkarılmasını içeren planın işçilere bildirilmeye başlanacağını duyurdu.

Şirketin devam eden grev eylemi ve iş dünyasındaki ekonomik sorunlar nedeniyle daha fazla daralmaya gitmesi bekleniyor.

Şu anda 140 bin kişiyi istihdam eden şirketin personel sayısı, ayrılan kişilerin yerine yenilerinin alınmaması, geçici personelin azaltılması ve fazla mesailerin azaltılması yoluyla ağustos ayına kadar 4 bin kişi daha düşürülecek.

İngiliz posta servisi çalışanları iş bıraktı
DÜNYA
İngiliz posta servisi çalışanları iş bıraktı

Royal Mail'den yapılan açıklamada, şirketin bu yılki zararının 350 milyon sterline ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Söz konusu zarara 8 günlük eylemin "doğrudan etkisi" olduğu aktarılan açıklamada, şirketin zararının 450 milyon sterline ulaşabileceğine işaret edildi.

İletişim İşçileri Sendikası üyesi olan Royal Mail işçileri, ücret ve koşullarının geliştirilmesi talebiyle bu hafta toplam 19 gün sürecek bir grev serisi başlattı. Bir sonraki grev tarihi ise 20 ve 25 Ekim olarak belirlendi.

İngiltere'de sağlık sistemi alarm veriyor: Hastanede tedavi için bekleyenlerin sayısı 7 milyona ulaştı
DÜNYA
İngiltere'de sağlık sistemi alarm veriyor: Hastanede tedavi için bekleyenlerin sayısı 7 milyona ulaştı

Almanya'da LGBT'liler hoparlörden okunan ezanı protesto etti
OYNAT 00:18
Almanya'da LGBT'liler hoparlörden okunan ezanı protesto etti
Almanya Köln'de bir grup feminist ve LGBT destekçisi, cami önünde toplanarak hoparlörden okunan ilk ezanı protesto etti.


Bu da kestane kuyruğu

Bu da kestane kuyruğu

Ormanlara akın ettiler.
Uçuş öncesi büyük panik

Uçuş öncesi büyük panik

IPhone'un özelliği yüzünden İstanbul-Bodrum seferi iptal edildi.
Putin Türkiyeyi merkez yapabiliriz demişti: Avrupa Birliğinden ilk tepki

TMSF Koza Altın davasını kazandı.

​Kimse ne olduğuna anlam veremedi.

​Putin: Esir takası ve tahıl koridoru anlaşmasında kilit rolde.

​Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

​Bakan Çavuşoğlu'ndan Avrupa'daki enerji sıkıntısına ilişkin açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.