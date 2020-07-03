Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi İnoliva İlaç, gıda takviyesi yeni ürününü piyasaya sürdü
İŞ DÜNYASI

İnoliva İlaç, gıda takviyesi yeni ürününü piyasaya sürdü

Eroğlu Holding bünyesinde kurulan İnoliva İlaç ilk ürünü ‘Lipozone’u piyasaya sürdü. Ürün ile ilgili açıklama yapan İnoliva İlaç Genel Müdürü Dölenmen, “Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek istiyorsanız bir avuç hap yerine sıvı formda Lipozone vitamin ve takviyelerini sıvı içecekrle ile karıştırıp güvenle tüketebilirsiniz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​İnoliva İlaç.
​İnoliva İlaç.

Eroğlu Holding’in sağlık sektöründeki yeni yatırımı ‘İnoliva İlaç’ ilk ürünü olan gıda takviyesi Lipozone serisini piyasaya sürdü. Teknolojinin tüm imkanlarından faydalanılarak üretilen lipozom teknolojili ‘Lipozone’ sıvı damla formunda sıvı içecek ile karıştırılarak tüketiliyor. Ürün ile ilgili açıklamalarda bulunan İnoliva İlaç Genel Müdürü Meltem Dölenmen, teknolojinin tüm imkanlarından faydalanarak üretilen yeni nesil vitamin ve gıda takviyeleri ile sağlık sektörüne yeni bir soluk getireceklerine inandıklarını söyledi. Dölenmen ayrıca ürettikleri gıda takviyesinin emiliminin kullanılan Lipozom teknolojisi ile en yüksek düzeye çıkarıldığına da vurgu yaptı.

İlaç sektörüne yenilikçi bir yatırım modeli getirmeyi hedeflediklerini belirten Dölenmen, “Sağlığımızın çok önemli olduğu bu dönemde, tamamen farklı, inovatif ürünlerle Türk halkına hizmet getiren bir stratejiyle geliyoruz. Dünyanın içinde bulunduğu bu zor dönemde yeni nesil bir takviye serisi ürünle piyasaya giriyoruz. Dört tane farklı vitamin çeşidimiz var. Lipozomal formda C, B12, D3-K2 vitaminlerinden seçenekler bulunuyor. Lipozone, gıda takviyesi konusunda çok ciddi bir antioksidan olan glutatyon içeriyor. Sıvı formuyla kolay kullanım imkanı sağlanıyor. Etkileşim riski olmadan sıvıyla birlikte karıştırılarak kullanılabiliyor. Örnek olarak bağışıklık sisteminizi güçlendirmek istiyorsanız, bir avuç hap içmek yerine sıvıya karıştırarak kullanabiliyorsunuz” dedi.

İnoliva İlaç Genel Müdürü Meltem Dölenmen.

“Veganlar için de uygun olan Lipozone serisi GDO’suz kaynaklardan üretiliyor”

Ürettikleri gıda takviyesinin birçok hastalığın tedavisinde de fayda sağladığını belirten Dölenmen, “Lipozomal Curcumin, kanser ve enflamatuar hastalıkların tedavisine yardımcı olurken, lipozomal B Complex karaciğer sağlığını koruyor. Lipozomal Ko-enzimQ10 kas ve enerji gücünü artırmak, lipozomal Quercetin alerji sorununu hafifletmek, resveratrol metabolik sendromu ve arterosklerotik hastalıkların tedavisine destek olmak için tavsiye ediliyor. Veganlar için de uygun olan Lipozone serisi GDO’suz kaynaklardan üretiliyor” ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Dört can kaybı 97 yaralı

Dört can kaybı 97 yaralı

Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.
Ayasofya mesajı

Ayasofya mesajı

Erdoğan, Levent'te cami temeli atılış törenininde konuştu.
Libyaya kritik ziyaret

Libya'ya
kritik ziyaret

​Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Libya'ya gitti.
Kaos sahneleri "prova" oldu

Kaos sahneleri "prova" oldu

​Bu filmleri izleyenler pandemiyi kolay atlattı...
Sürpriz konuk!

Sürpriz konuk!

Ayasofya yayına çıkan kedi İngilizlerin gündeminde
ABD'de<br>akılalmaz parti

ABD'de
akılalmaz parti

İlk koronavirüsü kapan parayı alıyor.

Bir garip olay

Bir garip olay

Kadın önce erkeği yumruklayıp tekmeledi, sonra el ele yürüdü.

​İçeride ve dışarıda operasyonların kaderini değiştirdi.
Erdoğan talimat verdi

Erdoğan talimat verdi

​Soylu, Koca ve Selçuk patlamanın olduğu bölgeyi havadan inceledi.

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

İşte maaşlara yansıyacak zam oranı.

Elektriğe yeni tarife geliyor

Elektriğe yeni tarife geliyor

​Bakan Dönmez açıkladı: Ağustos ayında başlıyor.

Almanya'dan<br>itiraf gibi sözler

Almanya'dan
itiraf gibi sözler

"Türkiye aleyhine öfke oluşturmak için kullanılıyor."

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.