Ekonomi İnsayYapıdan Tıp Bayramına özel yüzde 3 indirim fırsatı
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İnsay Yapı’dan Tıp Bayramı’na özel yüzde 3 indirim fırsatı

İnsay Yapı’dan Tıp Bayramı’na özel yüzde 3 indirim fırsatı

İmza attığı projelerle sektörün yenilikçi markaları arasına giren İnsay Yapı’nın Pendik’te hayata geçirdiği ‘Ondörtüç Pendik’ projesinde; sağlık çalışanlarını, Tıp Bayramı’na özel yüzde 3 indirim kampanyası bekliyor. 13- 15 Mart tarihleri arasında geçerli olacak sağlık çalışanlarına özel kampanya kapsamında, ayrıca yüzde 0.79 faiz oranıyla, 180 ay vadelendirme avantajı da sunuluyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İnsay Yapı’nın Pendik’te hayata geçirdiği ‘Ondörtüç Pendik’ projesi yükseliyor.
İnsay Yapı’nın Pendik’te hayata geçirdiği ‘Ondörtüç Pendik’ projesi yükseliyor.

İnsay Yapı, İstanbul’un en çok değerlenen bölgelerinden biri olan Pendik’te inşa ettiği ‘Ondörtüç Pendik’ projesinde sağlık çalışanlarına yönelik Tıp Bayramı’na özel bir kampanya başlattı. 13- 15 Mart tarihleri arasında geçerli olacak kampanya ile sağlık çalışanlarına, yüzde 3 indirim fırsatı sunulacak. Dört bir yanı sağlık kuruluşlarıyla çevrili ve özel hastanelerin yanı sıra Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne 3 dakikalık mesafede yer alan hastaneler nedeniyle özellikle sağlık çalışanları tarafından ciddi bir taleple karşılaşan proje; merkezi konumu, üst düzey donanımı ve kazançlı yatırım avantajıyla Anadolu yakasının en çok değerlenen projeleri arasında ilk sıralarda gösteriliyor.

‘Ondörtüç Pendik’ projesinin, civardaki hastanelere yakınlığı nedeniyle özellikle sağlık çalışanları tarafından ciddi talep gördüğünü vurgulayan İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık kampanya hakkında şu bilgileri verdi:

İnsay Yapı, İstanbul’un en çok değerlenen bölgelerinden biri olan Pendik’te inşa ettiği ‘Ondörtüç Pendik’ projesinde sağlık çalışanlarına yönelik Tıp Bayramı’na özel bir kampanya başlattı.

“Sağlık çalışanlarını, bütçelerini sarsmadan ailemize kazandıracağız”

“Projemiz hem yatırım hem de oturum amaçlı olarak yatırım yapan konut alıcılarından ciddi bir taleple karşı karşıya. Projemizin sahip olduğu lokasyon nedeniyle, talepte sağlık çalışanları, ilk sıralarda yer alıyor. Biz de buradan hareketle sağlık çalışanlarının bütçelerini sarsmadan İnsay Yapı ailesine kazandırmak için Tıp Bayramı’na özel yüzde 3 indirim kampanyası başlattık. Sağlık çalışanları, 13 Mart’tan 15 Mart tarihine kadar, 3 gün boyunca geçerli olacak kampanyamıza ek olarak, yüzde 0.79 faiz oranı ve 180 ay vadelendirme avantajından da faydalanarak kolaylıkla kazançlı bir yatırımda bulunabilecekler. Sunduğumuz hemen tapu hemen teslim ayrıcalığıyla da onları, yatırımlarını güvence altına alan bir yaklaşımla, beklentilerini karşılayan bir yaşam alanıyla buluşturacağız. Projemizde 1+1 dairelerin fiyatları, 285 bin TL’den başlıyor.”

Pendik’in merkezinde ayrıcalıklı yaşam alanı

'Ondörtüç Pendik' projesi 9 bin metrekarelik alan üzerinde; 252 konut ve 15 ticari birimden oluşuyor. 24 saat güvenlik hizmetinin yer aldığı 'Ondörtüç Pendik'; yüzme havuzu, yürüyüş yolları, çocuk parkı, spor alanları, dinlenme alanları imkânının yanı sıra kapalı otopark ayrıcalığı da sunuyor. Profesyonel site yönetiminin bulunduğu ve her daireye depo alanının tahsis edildiği projedeki mağaza ve restoranlar da ayrıcalıklı yaşam alanı konseptini tamamlıyor. Pendik'in merkezinde yer alan 'Ondörtüç Pendik' projesi, merkezi noktalara yakınlığıyla dikkat çekiyor. Projedeki dairelerin fiyatları, 285 bin TL- 665 bin TL arasında değişiyor.

Teknokent’e komşu…

Yapımı devam eden Şeyhli metro istasyonu, projeye birkaç dakikalık yürüme mesafesinde bulunuyor. Teknokent'e de komşu olan proje ayrıca, bölgenin en büyük alışveriş merkezi Viaport’a da çok kısa sürede ve kolay bir şekilde ulaşma imkânı sunuyor.

'Ondörtüç Pendik', Sabiha Gökçen Havalimanı ile hızlı feribota ise 15 dakika ve eğitim kurumlarına da komşu olacak mesafede konumlanıyor.

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