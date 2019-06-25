Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi İnternetten alışverişte dikkat Önce şişirip sonra indiriyorlar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İnternetten alışverişte dikkat: Önce şişirip sonra indiriyorlar

TESK Genel Başkanı Palandöken, internet alışverişlerinde indirim stratejilerine ilişkin uyarıda bulunarak, "Bazı internet siteleri özel günleri bahane ederek, önce maliyetleri yükselterek fiyatları şişiriyor sonra indirim adı altında ürünleri yeniden pazarlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, yılın belli zamanlarında büyük firmalar tarafından başlatılan alışveriş kampanyaları ile yanıltıcı indirimler yapıldığını ileri sürdü.

ÖNCE ŞİŞİRİYORLAR SONRA İNDİRİYORLAR

Bazı internet sitelerinin özel günleri bahane ederek çeşitli indirim stratejileriyle vatandaşları aldatmaya çalıştığını savunan Palandöken, "Önce maliyetler yükseltilerek fiyatlar şişiriliyor sonra indirim adı altında ürünler yeniden pazarlıyor. Stokları tüketmek için fırsat, indirimin bitmesine şu kadar saat kaldı gibi satış teknikler uygulanıyor." ifadelerini kullandı.

'KARTLARA YÜKLENMEYİN' UYARISI

Bu tür indirim aldatmacalarına itibar edilmemesini isteyen Palandöken, fiyatların iyi takip edilmesi ve internet alışverişi çılgınlığına kapılıp kredi kartlarına yüklenilmemesi için uyardı.

Palandöken, Türkiye'de yaklaşık 40 milyon kişinin internetten alışveriş yaptığını vurgulayarak, en fazla giyim, aksesuar, gıda ve elektronik eşya alındığını belirtti.

Sosyal medya platformlarından alışverişlerde birçok satıcının fiş ya da fatura kesmediğine dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Bu durum vergi kaçakçılığı ve devletin ekonomik olarak zarar görmesine neden oluyor. Dolandırıcılık vakalarının ve hak mağduriyetlerinin yaşanmaması için vatandaşlar internet alışverişi yaparken çok dikkatli olmalı. Öncelikle alışveriş yapılacak sitenin adres çubuğuna dikkat edilmeli. Sitelerin kurumsal olup olmadığı, gizlilik ilkelerine uygun hareket edip etmediği araştırılmalı. Alışveriş yaparken kredi kartı bilgilerinin çalınmaması için '3D Secure' güvenli ödeme sistemi olan internet siteleri tercih edilmeli. İnternet ortamındaki dolandırıcılığın önüne geçilmesi için bilinçlenme, farkındalık ve eğitim büyük bir önem taşıyor."

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