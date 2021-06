İSKİ su fiyatlarına yüzde 23 zam ile her ay TÜFE oranında artış yapılmasını teklif etti İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), su fiyatlarına yüzde 23 zam ile her ay TÜFE oranında artış yapılmasını teklif etti. Teklifte ayrıca, her ay su satış birim fiyatlarına aylık enflasyon oranında otomatik zam talep edildi.

Haber Merkezi 17 Haziran 2021, 13:52 Son Güncelleme: 17 Haziran 2021, 14:10 AA