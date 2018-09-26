İslam iktisadında Yeni Şafak farkı

İslam İktisadı Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan Medyada İslam İktisadı Algısı Araştırma Raporu açıklandı. Ocak 2012-Haziran 2017 dönemini kapsayan ve Necmettin Kızılkaya ile Yasemin Meriç imzalı araştırma raporu; Albayrak Medya Grubu yayın oranlarının İslam İktisadı konusundaki ilgisini ortaya koydu. Yeni Şafak Gazetesi hem haber hem de yazar kategorilerinde bu konuya en çok yer veren gazete oldu. Grubun öne çıkan bir diğer yayın organı ise Derin Ekonomi dergisi oldu.



Hayrettin Karaman

YENİ ŞAFAK BİRİNCİ SIRADA

İslam İktisadı alanındaki haber istatistiklerinin detaylı bir şekilde ele alındığı rapora göre; haber taraması yapılan altı gazetede konuyla ilgili 2012 yılında 126 haber yayınlandı. Haber sayısı 2013’te 281’e, 2014’te 287’ye, 2015’te 300’e çıktı. Gazetelerin haber dağılımında 466 haber ile konuyu sayfalarına taşıyan Yeni Şafak Gazetesi yüzde 31’lik oranla ilk sırada yer aldı. 412 haberle (yüzde 27) Dünya Gazetesi ikinci, 266 haberle yüzde 17) Sabah gazetesi üçüncü oldu. Diğer üç gazete ise 154 haberle Milliyet dördüncü, 152 haberle Hürriyet beşinci ve 75 haberle Cumhuriyet altıncı sırada yer aldı.

‘İslam İktisadı’nı konu alan köşe yazılarına da raporda Yeni Şafak açık ara birinci oldu. Araştırmada 180 kadar köşe yazarının kaleme aldığı konular üzerinde araştırma yapıldı. Yeni Şafak’ta köşe yazarı Prof. Dr. Hayrettin Karaman 20 yazıyla konuyu en çok köşesine taşıyan yazar oldu. Bir başka yazarımız Faruk Beşer 15 yazıyla ikinci sırada yer aldı. Diğer üç yazar ise dokuzar köşe yazısıyla konuya yer veren Şeref Oğuz (Sabah), Güngör Uras (Milliyet) ve Erdal Tanas Karagöl (Yeni Şafak) olarak dikkat çekti.

REKLAM

Faruk Beşer

DERİN EKONOMİ FARKI

Aynı dönemde incelenen aldı dergide ise 2012 yılında 24, 2013 yılında 39, 2014 yılında 49, 2015 yılında 59 haber yapılmışken, 2016’da yapılan haber sayısı 103’e çıktığı görülüyor. Bu kategoride Para dergisi 72 haberle İslam iktisadı ve finansı ile ilgili en çok haber yapan dergi olurken, Ekonomist 71 haberle ikinci oldu. Derin Ekonomi dergisi ise araştırma döneminin son üç yılında yayın yaptığı halde 60 haberle üçüncü sırada yer aldı. Diğer dergiler ise Capital 60 haber, Eko Vitrin 46 haber ve Forbes Türkiye 9 haberle son üçü paylaştı.

ELEŞTİREL BAKIŞ ZAYIF

Bunun yanı sıra raporda haber sayısının dağılımı incelendiğinde en çok haberin Yeni Şafak’ta olması, ekonomi haberlerinin ağırlıklı olduğu Dünya gazetesinde İslam iktisadının sıkça yer bulması, ana akım medyanın gazete ve dergilerindeki rakamların birbirine yakın olması ve en az haberin Cumhuriyet gazetesinde olmasının pek şaşırtıcı olmadığına da dikkat çekiliyor.

İslam İktisadına yer veren gazetelerin yaklaşımlarının da ele alındığı raporda; şu değerlendirme yapıldı: “Ancak İslam iktisadına yer veren gazete ve dergilerin haber niteliğine bakıldığında büyük oranda birbirine benzedikleri ve alana eleştirel bakan haberlerin oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. Halbuki Türkiye’de İslam iktisadına yönelik yaklaşımlar dikkate alındığında eleştirel oranın daha yüksek olacağı beklenirdi.”