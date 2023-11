İsrail destekçisi ödeme sistemlerine İBB kucak açtı

Türkiye’de boykot dalgası her kesime yayılırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) İsrail destekçisi uluslararası şirketlerle iş birliğini sürdürmesi dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl İBB ile imzalanan anlaşmayla Mastercard'ın "akbil" olarak kullanılabilmesi mümkün hale gelmişti. Dünyanın her yerinde yaygınlaşan boykot hamlelerine karşı İBB, Mastercard ile anlaşmasını iptal etmediği gibi 6 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere yeni bir kampanya başlattı. İBB bilboardlardan her pazartesi Mastercard’ı kullanan yolculara ilk biniş için yüzde 50 indirim yapılacağını duyurdu.