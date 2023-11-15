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Ekonomi

İsrail destekçisi ödeme sistemlerine İBB kucak açtı

Türkiye’de vatandaşlar ve birçok kamu kurumu tarafından boykot edilen İsrail destekçisi ödeme yöntemlerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kucak açtı. Yerli ödeme sistemi TROY’a geçişler çığ gibi büyürken, ABD’li finans şirketi Mastercard’ın imdadına İBB yetişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mastercard üzerinden indirim kampanyası başlattı.

Cabir Turğut
04:00 - 15/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 02:55 - 15/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Türkiye’de boykot dalgası her kesime yayılırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) İsrail destekçisi uluslararası şirketlerle iş birliğini sürdürmesi dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl İBB ile imzalanan anlaşmayla Mastercard'ın "akbil" olarak kullanılabilmesi mümkün hale gelmişti. Dünyanın her yerinde yaygınlaşan boykot hamlelerine karşı İBB, Mastercard ile anlaşmasını iptal etmediği gibi 6 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere yeni bir kampanya başlattı. İBB bilboardlardan her pazartesi Mastercard’ı kullanan yolculara ilk biniş için yüzde 50 indirim yapılacağını duyurdu.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

İBB yönetiminin aldığı bu karar sosyal medya başta olmak üzere birçok mecrada tepkileri de beraberinde getirdi. Gazze’ye yönelik katliamlar devam ederken, siyonist destekçisi marka ve ürünlere yönelik boykot dalgası giderek genişliyor. Boykot kampanyasına mahalli idareler, üniversiteler ile bazı özel sektör kuruluşları da dahil oluyor.

CHP'li belediyeler duyarsız

İsrail iltisaklısı firmaların ürünlerine ilişkin alınan boykot kararına Türkiye’nin birçok ilindeki AK Partili ve MHP’li belediyeden katılım sağlandı. Boykot akımına kredi kartları da eklendi. Türkiye’de birçok vatandaş, Mastercard ve Visa'yı boykot ederek yerli ödeme yöntemi TROY'a geçiyor. Ancak alınan boykot kararlarına CHP’li belediyelerden katılım olmadı. Bu yetmezmiş gibi ABD’li finans şirketi Mastercard’ın imdadına İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetişti.



#İBB
#Boykot
#İsrail
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