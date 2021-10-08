Ekonomi İstanbul Havalimanında eylül ayında 4 milyondan fazla yolcuya hizmet verildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul Havalimanı'nda eylül ayında 4 milyondan fazla yolcuya hizmet verildi

İstanbul Havalimanı'nda geçtiğimiz eylül ayında iç hatlarda 1 milyon 186 bin 186, dış hatlarda ise 2 milyon 893 bin 177 olmak üzere toplam 4 milyon 79 bin 363 yolcuya hizmet verildiği duyuruldu.

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Haber Merkezi AA
İstanbul Havalimanında eylül ayında 4 milyondan fazla yolcuya hizmet verildi
İstanbul Havalimanı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce (DHMİ) açıklanan 9 aylık verilere göre, İstanbul Havalimanı'nda eylül ayında iç hatlarda 8 bin 985, dış hatlarda 20 bin 764 olmak üzere toplam 29 bin 749 uçuş gerçekleşti.

İstanbul Havalimanı'nı eylülde iç hatlarda 1 milyon 186 bin 186, dış hatlarda ise 2 milyon 893 bin 177 olmak üzere toplam 4 milyon 79 bin 363 yolcu kullandı.

Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği Atatürk Havalimanı'nda ise eylülde 4 bin 230 uçak trafiği gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Havalimanı Türkiye'nin büyük vizyonunun sembollerinden biridir
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Havalimanı Türkiye'nin büyük vizyonunun sembollerinden biridir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda “12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası”nda açıklamalarda bulundu. Türkiye'de bulunan havalimanı sayısının 26'dan 56'ya çıkarıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı dünyanın en iyileri arasında ikinci sırada olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İstanbul Havalimanı dünyanın en iyileri arasında ikinci, yoğunlukta da Avrupa'da ilk sıradadır. İstanbul Havalimanımız Türkiye'nin büyük vizyonunun sembollerinden biri haline gelmiştir.' dedi.


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