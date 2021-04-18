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Ekonomi İstanbul Havalimanından 14 Nisanda 604 uçuş icra edildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul Havalimanı'ndan 14 Nisan'da 604 uçuş icra edildi

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın hazırladığı uçuş trafiği raporuna göre, İstanbul Havalimanı, 14 Nisan'da icra edilen 604 uçuşla Avrupa havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

Haber Merkezi AA
İstanbul Havalimanından 14 Nisanda 604 uçuş icra edildi
İstanbul Havalimanı

İstanbul Havalimanı, 14 Nisan'da düzenlenen 604 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürdü.

Bir günde 604 uçuş

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından hazırlanan uçuş trafiği raporuna göre, İstanbul Havalimanı, 14 Nisan'da icra edilen 604 uçuşla Avrupa havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İkinci sırada Paris Charles de Gaulle var

İstanbul Havalimanı'nı, 478 uçuşla Paris Charles de Gaulle ile 474 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti.

Amsterdam Havalimanı 451 uçuşla dördüncü oldu. Listede beşinci sırada yer alan, 414 günlük uçuşlu Madrid Barajas Havalimanı'nı Sabiha Gökçen Havalimanı 345 seferle takip etti.

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