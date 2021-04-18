İstanbul Havalimanı'ndan 14 Nisan'da 604 uçuş icra edildi

Liseli öğrenciler suyla hareket eden araç tasarladı

Bursa'da lise öğrencileri deniz suyuyla hareket edebilen araç tasarlayıp hareket ettirmeyi başardı. Liseli öğrencilerin tasarladığı aracın deposuna dökülen deniz suyundaki iyonlardan elektrik elde edilip bu sayede hareket etmesi sağlandı. Tasarladıkları bu projeyi dünyaca ünlü otomobil firmalarına sunan öğrenciler dünya çapında tanınan bir otomobil firmasıyla geliştirdikleri sistemi daha da geliştirmek üzere çalışmaya başladı. Bursa'da Özel Tan Kolejinde öğrenim gören 8 öğrenci ve Bilişim Teknolojileri öğretmenleri Salih Güngör'ün destekleriyle ortaya çıkan araç hem güneşle hem de deniz suyuyla elektrik üretebiliyor.