İstanbul Havalimanının taşınması ‘Büyük Göç’ belgesel filmine konu oldu

Yolculardan Elçin Kılıç, bu tarihi uçuşa tanıklık etmek için bilet aldığını ve tarihi uçuşa katılacak olmaktan dolayı da çok heyecanlı olduğunu söyledi. Kılıç, Tarihi bir an olduğunu hissettiğim için bu anı kaçırmak istemedim. Buradan birçok seyahat gerçekleştirdim. Dolayısıyla buranın benim için çok anısı var. Bu anıları tekrar canlanıyor. Dönüşte yeni alana ineceğiz. Yeni alanın bizim için ülke için faydalı olmasını umut ediyorum dedi.