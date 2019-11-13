İstanbul Havalimanının taşınması ‘Büyük Göç’ belgesel filmine konu oldu

Türkiye’yi havacılıkta zirveye taşıyan İstanbul Havalimanı’nın taşınması belgesel filmine konu oldu. ’Büyük Göç’ isimli belgesel film, iGA - İstanbul Havalimanı’nın “igairport” uzantılı sosyal medya hesaplarından yayınlandı.
Sivil havacılık tarihinin en iddialı taşınma operasyonlarından biri olarak adlandırılan ve Türkiye’nin lojistik başarısının kanıtı niteliğindeki belgesel, 33 saatte yaşananları gözler önüne seriyor.
İHA
Türkiye’yi havacılıkta zirveye taşıyan İstanbul Havalimanı’nın taşınması belgesel filmine konu oldu.
Havacılık tarihinin en büyük lojistik operasyonu
İstanbul Havalimanı’nın taşınma sürecinde yaşananların aktarıldığı belgesel, taşınma sürecinin arka planında hangi çalışmaların yapıldığına ışık tutuyor. Filmde ayrıca rekor sürede gerçekleştirilen taşınmada görev alan binlerce kişinin emeği ve azmi birebir yansıtılıyor.
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Türk sivil havacılığının önemli kilometre taşlarından Atatürk Havalimanı, THY'nin 02:45'deki İstanbul-Singapur seferinin ardından ticari uçuşlara kapandı. Atatürk Havalimanı, İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen 'büyük taşınma' operasyonu içinde bu sabah son kez yolcularına evsahipliği yaptı.
TK-54 SON SEFER OLDU : Atatürk Havalimanı'ndan yapılacak son sefer olan TK - 54 sefer sayılı İstanbul-Singapur uçuşu için akşam saatlerinden itibaren yolcular dış hatlar terminaline geldi.
Bilet ve bagaj işlemlerini tamamlayan yolcular, pasaport kontrollerinin ardından uçağa yönlendirildi. Bazı yolcular Atatürk Havalimanı'nın kapanacak olması nedeniyle terminalde fotoğraf çekerken, aralarında bazı yolcular ise kontuardaki anı defterini imzaladı.
SON ANONS HEM AĞLATTI HEM DUYGULANDIRDI : Ayrıca yolculara yönelik yapılan Bu sizin için yapılan son çağrıdır, lütfen uçağa bininiz gibi anonslar, Atatürk Havalimanı'nda bu kez çok farklı bir şekilde gerçekleşti. Bu anonsları duyan bazı çalışanlar gözyaşı dökerken, yolcular da oldukça duygulandı.
Belli aralıklarla son kez yapılan anonslarda, Değerli yolcularımız, bir yüz yıl boyunca Türk sivil havacılığına hizmet veren İstanbul Atatürk Havalimanı bu akşam son uçuşun ardından tarifeli seferlere kapatılacaktır. TAV Havalimanları olarak 20 yılda 665 yolcuya hizmet sunmanın gururuyla teşükker ediyor ve iyi yolculuklar diliyoruz ifadeleri yer aldı.
TARİHİ BİR AN OLDUĞUNU HİSSETTİĞİM İÇİN BU ANI KAÇIRMAK İSTEMEDİM : Son uçuşun yolcuları, kapanışına tanık oldukları Atatürk Havalimanı'nın son anlarını bol bol fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdiler. Çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubu bu uçuşu baştan sona takip etti.
Yolculardan Elçin Kılıç, bu tarihi uçuşa tanıklık etmek için bilet aldığını ve tarihi uçuşa katılacak olmaktan dolayı da çok heyecanlı olduğunu söyledi. Kılıç, Tarihi bir an olduğunu hissettiğim için bu anı kaçırmak istemedim. Buradan birçok seyahat gerçekleştirdim. Dolayısıyla buranın benim için çok anısı var. Bu anıları tekrar canlanıyor. Dönüşte yeni alana ineceğiz. Yeni alanın bizim için ülke için faydalı olmasını umut ediyorum dedi.
SİNGAPUR UÇAĞINA İLK BİLET ALAN YOLCU : Bu sefere üç ay önce ilk bilet alan kişi olan Ayşe Çimen de uçağının tarihe geçeceğinden habersiz bir şekilde bileti satın aldığını belirterek, 45 yıldır uçaklara bindiğim bir yer. İlk uçağa bindiğim yer burası. Tabi biraz hüzünleniyor insan. İlk bilet alan kişi olmaktan dolayı da memnunum diye konuştu.
Tatil için Singapur'a giden Elif ve Engin Çark kardeşler ise kapanacak olan Atatürk Havalimanı'nı hiç bu kadar boş görmeye alışık olmadıklarını söylediler. Son uçuşta olmaktan dolayı heyecanlı olduklarını belirten Engin Çark, Atatürk Havalimanı'nın son gününü yaşamak biraz heyecanlı şeklinde konuştu.
İLKER AYCI SON UÇUŞUN YOLCULARINI UĞURLADI : Ayrıca sefer öncesi yapılan uğurlama törenine Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, havalimanı çalışanları, yolcular ile bazı davetliler katıldı.
Eşi Tuğçe Saatman Aycı ile yolculara son sefere özel sembolik biletleri dağıtan İlker Aycı, çalışanlarla fotoğraf çektirdi. THY ile Turkish Ground Services (TGS) yer hizmetleri şirketi personeli de Singapur'a gidecek yolcuların uçağa binmesinin ardından birbirlerini tebrik ederek alkışladı.
SON UÇUŞTA 319 YOLCU : Singapur seferinin yazılı olduğu terminaldeki ana ekranın fotoğrafını çeken bazı çalışanların duygulandıkları gözlendi. Singapur'a gidecek TC-JJY kuyruk tescilli THY uçağı, 319 yolcusuyla saat 02.40'da Atatürk Havalimanı'ndan hareket etti. Böylece THY, 86 yıllık sivil havacılık mazisiyle sektörde yükselişe ev sahipliği yapan ve transfer merkezi konumunda olan Atatürk Havalimanı’ndan son uçuş icra edildi.
12 SAATLİĞİNE UÇUŞLAR DURDU : Öte yandan Singapur'a hareketi eden THY'nin tarifeli uçağının ardından, Atatürk Havalimanı ile İstanbul Havalimanı'nda saat 02.40 ile 14.00 arasında yaklaşık 12 saat boyunca ticari yolcu uçuşları durduruldu.Çift taraflı ticari yolculu uçuşlara ara verilecek yaklaşık 12 saatlik kapanma döneminden sonra THY'nin ilk uçuşu saat 14.00’te İstanbul Havalimanı’ndan Ankara'ya icra edilecek.
THY'nin Singapur uçuşu ile Atatürk Havalimanı'nda bir devir sona erdi
THY'nin Singapur uçuşu ile Atatürk Havalimanı'nda bir devir sona erdi
THY'nin Singapur uçuşu ile Atatürk Havalimanı'nda bir devir sona erdi
THY'nin Singapur uçuşu ile Atatürk Havalimanı'nda bir devir sona erdi
THY'nin Singapur uçuşu ile Atatürk Havalimanı'nda bir devir sona erdi
THY'nin Singapur uçuşu ile Atatürk Havalimanı'nda bir devir sona erdi
THY'nin Singapur uçuşu ile Atatürk Havalimanı'nda bir devir sona erdi
THY'nin Singapur uçuşu ile Atatürk Havalimanı'nda bir devir sona erdi
THY'nin Singapur uçuşu ile Atatürk Havalimanı'nda bir devir sona erdi
THY'nin Singapur uçuşu ile Atatürk Havalimanı'nda bir devir sona erdi
THY'nin Singapur uçuşu ile Atatürk Havalimanı'nda bir devir sona erdi
THY'nin Singapur uçuşu ile Atatürk Havalimanı'nda bir devir sona erdi
THY'nin Singapur uçuşu ile Atatürk Havalimanı'nda bir devir sona erdi
THY'nin Singapur uçuşu ile Atatürk Havalimanı'nda bir devir sona erdi
THY'nin Singapur uçuşu ile Atatürk Havalimanı'nda bir devir sona erdi
THY'nin Singapur uçuşu ile Atatürk Havalimanı'nda bir devir sona erdi
THY'nin Singapur uçuşu ile Atatürk Havalimanı'nda bir devir sona erdi
Atatürk Havalimanı'nda bir devir sona erdi
Atatürk Havalimanı, son kez tarifeli bir sefere ev sahipliği yaptı. Singapur'a gitmek üzere Atatürk Havalimanı'ndan havalanan THY uçağı, tarihe geçen son uçuşunu 319 yolcuyla gerçekleştirdi. Atatürk Havalimanı'ndan yapılan son uçuşun yolcuları, tarihe tanıklık etmenin hem mutluluğunu hem de hüznünü yaşadı. Ayrıca terminalde yapılan son anonslar ise duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu, bazı çalışanların gözyaşı döktüğü görüldü.
Atatürk Havalimanı’nın 86 yıllık işlevini tamamlaması sonrası İstanbul Havalimanı’na taşınma sürecinin aktarıldığı belgeselde; yüzlerce uçak ve aracın, tonlarca malzemenin taşınması sürecinde zamana karşı önemli bir yarış ortaya konuyor.
Belgesel sayesinde mühendislerden işçilere kadar taşınmada emek veren herkesin katkıları tarih sayfalarındaki yerini alıyor.
45 saat olarak planlandı 33 saatte gerçekleşti ‘Büyük Göç’ olarak da nitelenen taşınma süreci kapsamında Atatürk Havalimanı, 45 saat için planlanan ancak 33 saatte rekor sayılan bir lojistik operasyon süreciyle İstanbul Havalimanı’na sorunsuz bir şekilde taşınmıştı.
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Türk ve dünya havacılık tarihine geçen İstanbul Havalimanı’ndaki büyük taşınma sürecinin ardından havayolu şirketleri bu destinasyondan dünyanın dört bir yanına uçmaya başladı.
Başarılı bir operasyonla yeni evine taşınan bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları da, uçuşlarını bu noktadan sürdürmeye devam ediyor.
Dünyanın 124 ülkesinde 306 noktaya uçan ve bu alandaki liderliği elinde bulunduran THY, yolcu konforunu da bir üst seviyeye taşıdı.
Aylar süren hazırlığın ardından İstanbul Havalimanı’nda açılmasıyla birlikte bu noktaları devreye alan THY, yolcularını burada ağırlamaya başladı.
LÜKS OTELLERİ ARATMAYAN YOLCU SALONU: Türk Hava Yolları’nın İstanbul Havalimanı’ndaki dikkat çeken hizmet noktalarından birisi ise CİP Lounge olarak ifade edilen özel yolcu salonu.
Büyük taşınma öncesinde Atatürk Havalimanı’nda 6 bin metrekarelik bir alanda yolculara hizmet veren CİP Lounge, İstanbul Havalimanı’nda daha da büyüyerek 9 bin 580 metrekareye ulaştı.
5 yıldızlı otelleri aratmayacak özellikte tasarlanan özel yolcu salonunda sinema, kütüphane, müze, çocuk oyun alanı, golf, geleneksel kahve barı ve çay bahçesi gibi birçok özellik bulunuyor.
Özellikle transit yolcuların bekleme süreleri de göz önünde bulundurularak rahatlıkla dinlenebilmeleri için yolcu salonunda 24 adet süit, 24 adet de duş kabini oluşturuldu.
Salonda bekleyen yolcular ihtiyaç halinde THY tarafından oluşturulan toplam 6 tane bulunan toplantı odalarında da özel toplantılarını gerçekleştirebilecek.
TÜRKİYE'NİN GELENEKSEL TATLARI DÜNYA VATANDAŞLARINA İKRAM EDİLİYOR: Asya, Avrupa ve Afrika kıt’alarına yakın coğrafi konumunun da avantajıyla bölgenin küresel ölçekteki aktarma merkezi olmaya aday İstanbul Havalimanı’nda, burayı kullanacak dünya vatandaşlarına Türkiye’nin geleneksel lezzetleri de ikram edilmeye başlandı.
Ege yöresinin zeytinyağlı yemeklerinin yanı sıra yolculara, Kayseri mantısı, kuru fasulye, patlıcan musakka, sarma gibi yemekler de ikram ediliyor.
Ayrıca yolcular baklava ve kadayıf gibi Türk tatlılarından da tadabiliyor.
KONTUARA GELEN YOLCULAR BİLE İŞLEMLERİNİ OTURARAK GERÇEKLEŞTİRİYOR: İstanbul Havalimanı’na geçişle birlikte Türk Hava Yolları tarafından devreye alınan bir diğer hizmet noktası da Businnes Class yolcular için oluşturulan Check-in kontuarı.
Biletlerini almak için kontuara gelen yolcular, bilet işlemlerini görevlilerin bulunduğu bankoların önündeki koltuklara oturarak ayakta beklemeden gerçekleştirebiliyor.
Aynı şekilde yolcular, kontuar adası içerisine konulan koltuklara da oturarak dinlenebiliyor.
THY’den İstanbul Havalimanı’nda 5 yıldızlı otelleri aratmayan yolcu salonu
THY’den İstanbul Havalimanı’nda 5 yıldızlı otelleri aratmayan yolcu salonu
THY’den İstanbul Havalimanı’nda 5 yıldızlı otelleri aratmayan yolcu salonu
THY’den İstanbul Havalimanı’nda 5 yıldızlı otelleri aratmayan yolcu salonu
Büyük taşınmanın ardından operasyonlarını İstanbul Havalimanı'da sürdüren Türk Hava Yolları(THY), yolculara yönelik konfor seviyesini bir üst boyuta taşıdı. Süit odalardan duş kabinlerine, sinema ve kütüphaneden, geleneksel Türk yemekleri ikramına kadar birçok uygulamanın yer aldığı özel yolcu salonu adeta 5 yıldızlı otelleri aratmıyor.