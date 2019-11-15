Ekonomi İstanbulturizminde 2020 yılına rezervasyonlar başladı, 2020debaşarılı bir yıl hedefleniyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul turizminde 2020 yılına rezervasyonlar başladı, 2020’de başarılı bir yıl hedefleniyor

İstanbul turizminde 2020 yılına rezervasyonlar başladı,    2020’de başarılı bir yıl hedefleniyor

İstanbul’un yeni iş ve yaşam merkezi olarak Ayazağa’da hayata geçirilen Vadistanbul bünyesindeki Radisson Blu Hotel Vadistanbul, yılın ilk 11 ayını yüksek doluluklarla geçiriyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vadistanbul bünyesindeki Radisson Blu Hotel Vadistanbul’da, Ortadoğu pazarına çalışan seyahat acentalarına ve turizm sektörüne bir gece düzenlendi ve yoğun katılım oldu.
Vadistanbul bünyesindeki Radisson Blu Hotel Vadistanbul’da, Ortadoğu pazarına çalışan seyahat acentalarına ve turizm sektörüne bir gece düzenlendi ve yoğun katılım oldu.

Bu yılın ilk 11 ayında hem İstanbul, hem otel olarak beklentilerin üzerinde başarılı bir yıl geçirdiklerini ifade eden Radisson Blu Hotel Vadistanbul Genel Müdürü Fercan Başkan, şunları kaydetti:

“İstanbul yeniden kendi toparladı ve birçok pazardan yoğun talepler almayı sürdürüyor. 2020 yılına rezervasyonlar başladı ve gelecek yılın bu yıldan daha iyi geçeceğini gözlemliyoruz. Gelecek yılın Nisan ayında Galataport’un açılacak olması ve cruise gemilerinin de yoğunlaşması, İstanbul’umuza artı bir değer katacak. Londra’da 4-6 Kasım tarihleri arasında düzenlenen WTM Fuarında ülkemize yoğun bir ilgiyi gözlemledik ve örneğin gelecek yıl bu yıla oranla İngiltere pazarından %15’e yakın bir artışın olabileceğini öngörüyoruz. Yine gelecek yıl, mevcut pazarlarımızın yanı sıra, Hindistan, BDT ülkeleri, Azerbaycan gibi birçok pazardan ülkemize yoğun talepler öngörüyoruz. Grubumuz adına yurtdışında katıldığımız fuarlarda ve workshoplarda İstanbul’umuzu ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyoruz” dedi.

İstanbul’un yeni iş ve yaşam merkezi olarak Ayazağa’da hayata geçirilen Vadistanbul bünyesindeki Radisson Blu Hotel Vadistanbul, yılın ilk 11 ayını yüksek doluluklarla geçiriyor.

İnsan ve çevre odaklı yönetim anlayışı ile konuklarını ağırlıyor

Artaş Turizm Grubu olarak insan ve çevre odaklı bir yönetim anlayışı ile konuklarını ağırladıklarını kaydeden Artaş Grubu Turizm Yatırımları Koordinatörü Recep Arifoğlu, şunları söyledi:

“Kıtaları ve kültürleri birleştiren İstanbul’umuzun, her kültür ve milletten ziyaretçileri ağırlayan otellerimiz adına gecemize hoş geldiniz. Yaşam sürekli değişiyor. İnsanlar, ülkeler, mevsimler değişiyor. Bizler de gelişen ve değişen gereksinimlere uyum sağlayacak şekilde, artan hizmet kalitemizle sürekli olarak gelişiyoruz. İnsan ve çevre odaklı yönetim anlayışımızla, konuklarımızı kaliteli bir yaşam ortamında ağırlama hedefimizi başarıyla geliştirmeye devam ediyoruz. Kültür turizminden konferans turizmine, iş odaklı gezilerden turistik odalı gezilere kadar her amaca ve her gereksinime dair hizmet kalitemizi arttırarak talepleri karşılamayı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Radisson Blu Hotel Vadistanbul, acentalara gece düzenledi

Vadistanbul bünyesindeki Radisson Blu Hotel Vadistanbul’da, Ortadoğu pazarına çalışan seyahat acentalarına ve turizm sektörüne bir gece düzenlendi ve yoğun katılım oldu. Radisson Blu Hotel Vadistanbul, Radisson Residences Vadistanbul ve Radisson Residences Avrupa Tem İstanbul tesislerinin ev sahipliğinde gerçekleşen gecede, gecenin ev sahibi olan Artaş Grubu Turizm Yatırımları Koordinatörü Recep Arifoğlu, Radisson Blu Hotel Vadistanbul Genel Müdürü Fercan Başkan, Radisson Residences Vadistanbul Genel Müdürü Nihan Sıcakkanlı, Radisson Residences Avrupa Tem İstanbul Genel Müdürü Ercan Yılmaz, BW PLUS The President Hotel Genel Müdürü Atacan Yücel, BW Citadel Hotel Genel Müdürü Fevzi Erdoğan, Radisson Blu Vadistanbul Satış ve Pazarlama Direktörü Mohammed Abukaraki, Radisson Residences Avrupa Tem İstanbul Satış ve Pazarlama Müdürü Türker Subaşı, Radisson Residences Vadistanbul Satış Müdürü Oğuz Günal başta olmak üzere Artaş Grubu Turizm Yatırımları bünyesindeki otellerin yöneticileri, geceye katılım gösteren turizmciler ile yaptıkları görüşmelerde 2020 yılına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

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