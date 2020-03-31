İsteyene hammadde desteği veririz: Karantina uygulamaları ihracata zarar verdi

Dünya genelinde yoğun mücadelenin sürdüğü koronavirüse karşı medikal ürünlere talepte hiç olmadığı kadar arttı. Hijyenin en önemli koruyucu olduğu salgına karşı piyasalarda özellikle eldiven, maske ve dezenfektanlara karşı aşırı bir talep bulunuyor. Yoğun talepten faydalanmak isteyen fırsatçılar insan sağlığını bile ekmek kapısına çevirirken, Ticaret Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı da fahiş fiyatlara karşı mücadele ediyor. İhtiyaca yönelik üretim de artmış durumda, tekstil sektöründe birçok firma ihtiyacı karşılamak için üretim gücünü medikal ürünlere çevirdi.

İHTİYACIN ÖTESİNDE ÜRÜNE SAHİBİZ

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, “Maske imalatçısı firmalarımızdan kumaş tedariğinde sıkıntı yaşayan olursa kendilerine gerekli desteği veririz” dedi. Maske üretimden kullanılan meltblown kumaşlarda Türkiye’nin üretim gücünün yüksek olduğunu aktaran Ahmet Öksüz, ihtiyacın ötesinde üretim gerçekleştiğini söyledi. Herhangi bir hammadde sıkıntısı bulunmadığının altını çizen Öksüz, “şu anda maske üretmek için sektörlerindeki birçok firmanın 7 gün 24 saat durmaksızın çalıştığını belirtti.

AYLIK ÜRETİM KAPASİTEMİZ 40 MİLYON

Firmaların aylık yaklaşık olarak 40 milyon maske üretme kapasitesi olduğunu bildiren Öksüz, “Yaşanabilecek tedarik sıkıntısını karşılamak için Türkiye İhracatçılar Meclisimizin koordinasyonunda İhracatçı Birlikleri olarak yerli ‘Üretim Seferberliği’ ilan ettik. Birliklerimiz tarafından 1 milyon adet maske üretilerek Sağlık Bakanlığı’mıza teslim edilecek. İhtiyaç olması halinde daha fazlasını üretebilecek hammaddemiz bulunuyor” diye konuştu. Tüm insanlığın önemli bir sınavdan geçtiğini de aktaran Öksüz, stokçuluk ya da fahiş fiyat artışı gerçekleştiren firmalara karşı alınan önlemleri desteklediklerini vurguladı.

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KARANTİNA UYGULAMALARI İHRACATI VURDU

Tekstil ve hammaddeleri sektöründe gerçekleşen ihracatın yarısının AB üyesi ülkelere sağlandığını ifade eden Ahmet Öksüz, koronavirüs salgını sebebiyle AB ve ABD’deki küresel alım gruplarında önemli ölçüde talep daralması yaşandığını söyledi. Avrupalı ülkelerin karantina uygulamaları sebebiyle firmaların gümrükte büyük sıkıntılar yaşadığını dile getiren Öksüz şunları söyledi: “Bununla birlikte Ortadoğu’daki en büyük ihracat pazarlarımız olan İran ve Irak sınırlarında salgın sebebiyle üst düzey önlemler alındı. Sektörümüzün en önemli ihracat pazarları Avrupa, ABD ve Ortadoğu ülkelerinde yeni koronavirüs vakalarının günden güne artmasıyla bu ülkelere ihracatımızda gerilemeler söz konusu olacaktır.”

DESTEKLER CAN SUYU OLDU

Ahmet Öksüz

İhracatçının yaşadığı sıkıntılara karşı ilgili bakanlıkların çok hızlı tedbirler aldığını aktaran Ahmet Öksüz, “Gerek mücbir sebep kapsamında yaklaşık 2 milyon mükellefin vergi ödemelerinin ötelenmesi gerekse yeni açıklanan Eximbank destek paketi yaşadığımız bu olağanüstü süreçte ihracatçılarımız için can suyu niteliğindedir” şeklinde konuştu. Öksüz, alınan ekonomik tedbirlerle bu süreci en az hasarla atlatacaklarına canı gönülden inandıklarını belirtti.