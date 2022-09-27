İthal ürünlerde vergiler artmalı

Türk tekstil sektörünün çatı kuruluşu İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), Kahramanmaraş’ta bir araya geldi. İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen organizasyonda, Türk tekstilinin üretim ve ihracattaki başarısı masaya yatırıldı. Ayrıca, ithal ürünlerdeki vergi oranları da toplantının ana gündem maddeleri arasında yer aldı.

DESTEKLENİRSEK TÜRKİYE KALKINIR

Türkiye’de tekstil sektörü üretiminin 49 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığını, buna hazır giyim sektörü de eklendiğinde toplam büyüklüğün 78 milyar dolar seviyelerine geldiğini ifade eden Ahmet Öksüz, “Pandemi sürecinde üreticilerimiz, iplik ve kumaş sektöründe çok büyük yatırımlara imza attı. Bu denli büyük yatırımların yanında üretim maliyetlerinin artması ve dampingli ürünler sebebiyle tekstil sektöründe ithal ürünlere uygulanan vergiler düşük kaldı. Bu da ithalatın rekor seviyede artmasına neden oldu. Bu sorunlar karşısında acil önlem alınması gerekiyor. Eğer önlem alınmazsa üretimde düşüş yaşanması kaçınılmaz olacak” şeklinde konuştu. Öksüz, Türk sanayicisinin güçlü bir üretim altyapısına sahip olması ve yeterince desteklendiği takdirde Türkiye’nin o ölçüde güçlü olacağına dikkat çekti.

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TEK PAZARA ODAKLANMADIK

Tekstil sektörünün üretim yapısının gücüne dikkat çeken Öksüz, 2017’de tekstil sektörünün üretim değerinin 38,6 milyar dolar, 2018’de 38,2 milyar dolar, 2019’da ise 38,1 milyar dolar olduğunu hatırlattı. Öksüz, “Pandemi etkilerinin en güçlü şekilde hissedildiği 2020’de ise bu veri 36 milyar dolara kadar geriledi. 2021 yılında ise Türkiye’nin rakip ülkelerden pozitif ayrışmasıyla birlikte üretim 49 milyar dolara kadar yükseldi. Hazır giyim sektörü 2021’de ise 29 milyar dolarlık üretim gerçekleştirdi. Böylece 2021 yılında tekstil ve hazır giyim sektörünün üretim değeri 78 milyar dolara yükseldi” dedi. İhracatla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Ahmet Öksüz, sektör olarak tek bir pazara odaklanmadıklarını vurguladı.

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8 AYDA 8.7 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Türkiye’nin ihracat yapısı sayesinde hem Avrupa Birliği ülkelerinde hem de dünya genelinde avantajlı konuma sahip olduğunu belirten Öksüz, şunları kaydetti: “2021 yılında 200 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdik ve tekstil sektörü olarak 12,9 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihi rekoru kırdık. Dünyada yaşanan enflasyon krizi ve savaşa rağmen tekstil sektörü, ocak-ağustos döneminde tüm zamanların en yüksek dönemsel ihracat rakamına ulaştı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ilk 8 ayda yüzde 7,5 artış sağlayarak 8,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Yılın ilk 8 ayında en fazla tekstil ihracatı yaptığımız ülkeler sırasıyla; yüzde 18,2 artışla İtalya, yüzde 1,5 artışla Almanya ve yüzde 12,9 artışla ABD oldu.”

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Ahmet Öksüz

Türkiye en güvenli liman

Ahmet Öksüz, pandemiden başarılı bir şekilde çıktıklarına söyledi. Öksüz sözlerini şöyle sürdürdü: “Yaptığımız çalışmalar, Türkiye’nin en güvenli ticaret limanı olduğunu bir kez daha ispatladı. İTHİB olarak düzenlediğimiz fuarlar, milli katılım organizasyonlarımız ve ticaret heyetlerimiz, yaptığımız ihracat ataklarında önemli bir rol oynadı. Yeni dönemde de en önemli hedefimiz güçlü projelerimizle sektörümüzü en iyi şekilde temsil etmek. Fuarlarımız, projelerimiz ve tanıtım faaliyetlerimizle orta vadede dünyanın en büyük ilk 3 ihracatçısından biri olmayı hedefliyoruz.”