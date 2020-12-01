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Ekonomi İTO verileri açıklandı Perakende fiyatlar yüzde 17,43 arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İTO verileri açıklandı: Perakende fiyatlar yüzde 17,43 arttı

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, İstanbul'da kasımda bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,94, toptan fiyatlar yüzde 2,83 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına kıyasla perakende fiyatlar yüzde 14,07 ve toptan fiyatlar yüzde 17,43 arttı.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, kasımda bir önceki aya kıyasla İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi yüzde 1,94 arttı. Bu dönemde toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 2,83 yükseliş kaydetti. Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise, perakende fiyatlarda yüzde 14,07 ve toptan fiyatlarda yüzde 17,43 artış yaşandığı görüldü.

İTO verileri açıkladı: Perakende fiyatlarda artış
EKONOMİ
İTO verileri açıkladı: Perakende fiyatlarda artış

Sektörel bazda değişim oranları

Perakende fiyatlar, kasımda bir önceki aya göre diğer harcamalarda yüzde 5,60, gıdada yüzde 3,17, konutta yüzde 1,58, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 1,34, ev eşyasında yüzde 0,79, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0,20 arttı. Bu dönemde giyimde yüzde 1,90 düşüş kaydeden perakende fiyatlar, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında da yüzde 0,18 azaldı.

İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlar arttı
EKONOMİ
İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlar arttı
  • Toptan fiyatlar ise kasımda bir önceki aya göre kimyevi maddelerde yüzde 6,26, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 4,19, madenler grubunda yüzde 3,42, gıda maddelerinde yüzde 2,93, inşaat malzemelerinde yüzde 1,83, işlenmemiş maddelerde yüzde 1,71 ve mensucatta yüzde 1,11 artış kaydetti.

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