Ekonomi İyimserlik arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İyimserlik arttı

Aralık ayı beklenti anketi iş dünyasında ve finanscılarda iyimserliğin arttığını gösterdi. Ankete katılanlar dolar beklentisini yıl sonunda 5,64’ten 5,44’e çekti. 2019’un ikinci yarısında faizde düşüş öngörüldü. Enflasyon beklentisi yüzde 16.46’ya geriledi. Cari işlemler açığı beklentisi de 3,4 milyar dolar daha aşağıda.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aralık ayı Beklenti Anketi'ni yayımladı
Aralık ayı Beklenti Anketi'ni yayımladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı Aralık ayı Beklenti Anketi'ni yayımladı. Beklenti Anketi, her ay itibarıyla 76’sı finansal sektör, 12’si reel sektör, 8’i ise profesyonellerden oluşan 96 katılımcıya gönderiliyor. Bu ay ankete yanıt veren katılımcı sayısı 69 oldu. 69 kişinin verdiği yanıtlar ise hem reel sektörde hem de finans sektöründe gelecek 12 aya ilişkin iyimserliğin arttığını gözler önüne serdi. Ankete göre 12 aylık enflasyon beklentisi yüzde 17.38'den yüzde 16.46'ya geriledi.

DOLAR/TL 5,44

2018 yıl sonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 5,64 TL iken, bu anket döneminde 5,44 TL'ye geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6,37 TL ve 6,25 TL olarak gerçekleşti. 2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 36,7 milyar dolar iken, bu anket döneminde 33,3 milyar dolara geriledi.2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 29,8 milyar dolar ve 27,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

KATILIMCILAR FAİZDE TEMKİNLİ

Katılımcılar fonlama maliyetinde artış öngörmedi. Bir önceki beklenti olan yüzde 24 korundu. BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 23,93 iken, bu anket döneminde yüzde 23,94 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı da gelecek 6 ay boyunca yüzde 24 olarak korundu. Katılımcılar faizde düşüşün ise 2019'un ikinci yarısından ‘sonra başlayacağını öngördü. Burada da ilk oran yüzde 22,64 oldu. Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi de bir önceki anket döneminde yüzde 17,83 iken, bu anket döneminde yüzde 17,10'a geriledi.

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  • HAZİNE İHALEYE ÇIKACAK
  • Bugün ödemeler dengesi rakamları belli olacak. Cari dengenin art arda üçüncü ayda da artış göstererek 2.5 milyar dolar civarı fazla vermesi bekleniyor. Cari işlemler hesabı, ağustosta 2 milyar 592 milyon dolar, eylülde 1 milyar 830 milyon dolar fazla verdi. Bugün ayrıca Hazine'nin 2 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvil ihalesi var.

GÜNDEM YOĞUN

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını 13 Aralık Perşembe günü gerçekleştirecek. Cuma günü ise uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Fitch, Türkiye’nin kredi notu değerlendirmesini güncelleyecek. Kredi değerlendirmesinde herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Fitch Türkiye’yi BB ile yatırım yapılabilir seviyenin iki kademe altında değerlendiriyor. Görünüm ise “negatif”. Kuruluş en son Temmuz ayında yaptığı değerlendirmede Türkiye’nin kredi notunu BB+’dan BB’ye indirmişti.

GÖZLER MERKEZ’DE

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası perşembe günü faiz kararını açıklayacak. Genel beklenti Merkez’in temkinli yaklaşımının süreceği ve faizde değişikliğe gitmeyeceği yönünde. Ancak genel görünüme bağlı olarak küçük çaplı bir faiz indiriminin geleceğini bekleyenler de bulunuyor. Para Politikası Kurulu 25 Ekim’deki toplantısı sonucunda faizleri yüzde 24 seviyesinde bırakmıştı. Merkez Bankası eylül ayında faizi beklentilerin üzerinde bir adımla yüzde 17.75’ten yüzde 24’e yükseltmişti.

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