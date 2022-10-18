İZKA’nın “Zaferden İktisadi Bağımsızlığa Gezici Sergisi” yolcuğuna devam ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren İzmir Kalkınma Ajansı’nca oluşturulan “Zaferden İktisadi Bağımsızlığa Gezici Müze-Sergisi” 100. Yıl sergisi yolculuğuna devam ediyor.

İzmir’in kurtuluşu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin iktisadi temellerinin atıldığı İzmir İktisat Kongresi’nin 100. yıl dönümü anma ve kutlama etkinlikleri kapsamında İzmir Valiliği himayelerinde oluşturulan sergi için, İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen otobüs yeniden dizayn edildi.

Serginin ilk durağı 6 Ekim’de Kemalpaşa oldu.

Oluşturulan gezici müze-sergide, ülkemizin tarihi açısından kıymetli bir dönemi belgeleriyle, devrine ait materyal ve görsellerle etkileyici bir sunumla aktarılıyor.

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Özellikle öğrencilerin ve gençlerin rağbet gösterdiği sergiden, İzmir’in çevre ilçeleri ve kırsal mahallelerinin de bu faaliyetten yararlanılması hedeflendi.

İzmir’de 17’si ilçe merkezi, 8’i kırsal mahalle olmak üzere 25 merkezde İzmirlilerle buluşacak serginin kapanış programı 3 Mart 2023’te Konak’ta gerçekleştirilecek. Sergi programına ilişkin bilgiler, İzmir Kalkınma Ajansı’nın sosyal medya hesaplarından takip edileceği bildirildi.

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