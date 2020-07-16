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Japonya’da bir salkım üzüme rekor fiyat: 83 bin TL

Japonya’da düzenlenen açık artırmada bir salkım üzüm, 83 bin liralık rekor fiyata alıcı buldu. Şirket temsilcisi toplumun yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele ettiği bir dönemde üreticilere destek olmak için en yüksek teklifi verdiklerini ifade etti.

Haber Merkezi İHA
Japonya'da bir salkım üzüm, 83 bin liralık rekor fiyata alıcı buldu.
Japonya'da bir salkım üzüm, 83 bin liralık rekor fiyata alıcı buldu.

Japonya’da özel olarak yetiştirilen yüksek kaliteli kırmızı üzüm cinsi Ruby Roman için sezonun ilk açık artırması üzümlerin yetiştirildiği Ishikawa eyaletinde gerçekleştirildi.

  • Her bir tanesi pinpon topu büyüklüğünde olan ve lezzetiyle meşhur üzümlere sahip olabilmek için verilen kıyasıya mücadeleyi bir salkıma 12 bin 200 dolar (yaklaşık 83 bin lira) teklif eden bir geleneksel Japon oteli kazandı.

İHA
Japonya’da düzenlenen açık artırmada bir salkım üzüm, 83 bin liralık rekor fiyata alıcı buldu.

Şirketi temsilen açık artırmaya katılan Mitsutaka Sakamoto, toplumun yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele ettiği bir dönemde üreticilere destek olmak için en yüksek teklifi verdiklerini ifade etti.

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Hasadı 3 ay sürüyor

Eylül sonuna kadar 26 bin salkımlık mahsul beklendiğini belirten üretici kooperatif yetkilileri, hasadın Temmuz ayından itibaren yaklaşık 3 ay boyunca sürdüğünü belirtti.

Japonya’da aynı üzüm cinsine geçtiğimiz sene de 11 bin 200 dolarlık (yaklaşık 77 bin lira) rekor fiyat verilmişti.

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