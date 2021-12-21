​Kalifiye iş gücü altyapısı için düğmeye basılıyor: Üretime ‘elemanını yetiştir’ modeli

Hükümet ekonomik dönüşümde, diplomalı insan kaynağını, üretim sektörünün talep ettiği niteliğe dönüştürecek yeni bir model için startı veriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının son rötuşlarını yaptığı projenin pilot uygulaması için Anadolu’nun önemli sanayi merkezlerinden olan Gaziantep seçildi.

MAAŞ VE SİGORTA DEVLETTEN

Üretim içinde doğrudan eğitim” şeklinde özetlenen proje kapsamında, istihdam dışı kalan atıl mühendis ve teknikerler alanlarına ilişkin sanayide pratiğe yönlendirilecek. Bir yıl içinde Türkiye geneline yaygınlaştırılması planlanan modelde devlet de elini taşın altına koyuyor.

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Buna göre, maaş ve sigortaları devlet üstlenecek. Bu sektörüne göre 3-6 ay arasında değişecek. Nitelikli iş gücü sıkıntısından yakınan sanayiye de söz konusu modelde rol düşüyor.

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SANAYİCİYE 'ALIN YETİŞTİRİN' MESAJI

Kaynaklar, buna dikkat çekerek, çalışma hayatına “İşte istediğin emeği yetiştirmek için sana, sektörüne göre fırsat” mesajı gönderiyor. Bu çerçevede “Al bu emeği doğrudan doğruya işin içinde eğit, sonra çalıştır” deniliyor. Bu süreç kapsamında işverene ise destekler kapısını açtığı çalışanlardan en az yüzde 60’ını 1 yıl çalıştırmak koşuluyla sağlanacak.

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